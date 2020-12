Covid 19, la variante inglese già in Italia. Allerta massima e tamponi obbligatori

Notizia dell’ultim’ora, la variante inglese del Covid 19 è stata riscontrata anche in Italia. Ecco il comunicato ufficiale del Ministero della Salute

“Il dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio che in questa emergenza sta collaborando con l’istituto superiore della sanità, ha sequenziato il genoma del virus Sars COV 2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente è il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute.”

In questo momento no si sa di più sulla pericolosità della variante inglese di covid 19. I dati per il momento attestano solo una maggior facilità di trasmissione della variante inglese. A maggior ragione la scoperta resa pubblica pochi minuti fà sull’isolamento del ‘nuovo’ virus da parte del Dipartimento scientifico del policlinico militare del Celio perchè grazie a questo passo in avanti gli scienziati riusciranno a capirne di più.

Per il momento si ipotizza e spera che la nuova variante del covid 19 non vanifichi gli effetti della campagna di vaccinazione che a giorni sta per partire in tutta Europa. Controlli a tappeto su gli italiani rientrati dall’Inghilterra in questi giorni, per i quali è previsto l’obbligo dei tamponi