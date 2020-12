Le previsioni del meteo per domani lunedì 21 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature

Domani lunedì 21 dicembre è il solstizio d’inverno del 2020. La data segna quindi quella che sarà la giornata più corta e con meno luce dell’anno. Entriamo direttamente nell’inverno e a pochi giorni dal Natale, andiamo a scoprire cosa ci dicono le previsioni del tempo per domani.

Da quello che possiamo vedere, l’inverno si affaccerà soprattutto al nord Italia, ma ad ogni modo anche questo lunedì sembra essere caratterizzato da temperature per lo più stazionarie e senza grosse variazioni.

Ci saranno alcune regioni colpite dalla pioggia, altre in cui potrebbe anche nevicare ma solo ad alta quota. Andiamo a scoprire insieme nel dettaglio quali sono le zone interessate dai fenomeni piovosi.

Previsioni meteo 21 dicembre: nuvole e pioggia al nord, soleggiato al centro

Entrando più nel particolare, dividiamo la nostra penisola tra Nord Centro e Sud e andiamo a vedere che tempo farà domani e dove pioverà

Nord Italia

Per quel che riguarda le regioni settentrionali avremo clima coperto con pioggia debole in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, mentre per sull’arco alpino e sulle Dolomiti ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. In queste zone, soprattutto nel pomeriggio, potranno verificarsi nevicate sparse.

Centro Italia

Per quel che riguarda le regioni centrali, avremo cielo prevalentemente sereno sulla Capitale e sulla dorsale laziale, nuvoloso con locali aperture altrove. Sul versante adriatico clima nuvoloso con locali aperture sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Temperature massime gradevoli, con picchi di 14 gradi a Roma.

Sud Italia

Al meridione domani avremo nubi sparse con ampie schiarite sulle regioni tirreniche, mentre sull’adriatico il cielo sarà più nuvoloso con locali aperture. Stessa situazione per quel che riguarda le Isole Maggiori. In Puglia, soprattutto durante la mattina, sono possibili alcuni temporali.

Ricapitolando, il clima sarà in prevalenza nuvoloso al nord e sul versante adriatico, mentre le regioni tirreniche del centrosud godranno ancora di una bella giornata e temperature massime miti.