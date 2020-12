Elisabetta Canalis scalda l’atmosfera ma il merito non è del camino acceso in casa. Più passano gli anni e più è affascinante. Foto

Come riscaldare l’atmosfera delle feste? Elisabetta Canalis un’idea ce l’ha e la mostra con orgoglio ai suoi quasi 3 milioni di follower su Instagram. Anche in California il Natale si avvicina, in casa è tempo di accendere il camino nonostante nella zona di Los Angeles le temperature siano molto miti rispetto alla sua Sardegna.

Ma l’atmosfera diventa molto più calda quando Eli decide di regalare un primo piano da applausi che conferma cone gli ‘anta’ all’anagrafe siano solo un dato ma non una sostanza. Ovviamente lo fa per prestare il suo volto e il suo corpo statuario ad un notissimo marchio di intimo italiano del quale è testimonial. Altrettanto ovviamente tutti noi che possiamo ammirare questo spettacolo ringraziamo.

Davanti al camino, indossando solo un completino intimo con le giuste trasparenze, la showgirl sarda ancora una volta dimostra di valere mille ventenni. E gli apprezzamenti che i suoi fans le rivolgono (non tutti riferibili), lo dimostrano. Il fisico lo allena tutti i giorni e i risultati sono evidenti, sotto gli occhi di tutti. Elisabetta Canalis blocca Instagram, non è nemmeno la prima volta e rimane una delle italiane più amate.

Elisabetta Canalis scende in campo, la lettera aperta al Premier Conte

Negli ultimi giorni però la Canalis ha fatto discutere per un altro motivo. Tutti conoscono il suo amore per gli animali, in genere, non solo i cani che la circondano da sempre. Così ancora una volta ha prestato la sua voce e il suiol volto per una battaglia di civiltà. Appoggia una delle tante battaglie della PETA, associazione animalista alla quale è legata.

Così, con un video postato su Instagram, la ‘ex velina ha rilanciato la richiesta per la chiusura degli allevamenti degli animali da pelliccia. E in questa occasione ha anche scritto una lettera aperta al premier, Giuseppe Conte, nella quale spiega i motivi della sua richiesta.

“Perché chiuderli? Ci sono almeno due motivi: il primo è legato al fatto che non hanno più senso, esistono tante alternative. In più gli allevamenti sono molto sporchi, gli animali sono tenuti in condizioni disumane, simili ai mercati cinesi. Le feci degli animali entrano in contatto con le persone, il rischio sanitario è altissimo. Infatti in Olanda sono stati chiusi immediatamente“. Voi da che parte state?