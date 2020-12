La Gran Bretagna sta passando momenti di panico. I collegamenti da e per l’Inghilterra sono stai interrotti. I cittadini fuggono da Londra per paura del nuovo ceppo del coronavirus (molto più infettivo ed aggressivo) che si starebbe diffondendo nelle regioni del sud.

La situazione in Inghilterra è peggiorata drasticamente, il numero dei contagi giornalieri cresce sempre di più a tal punto che ieri Boris Jonson ha dovuto introdurre misure molto restrittive che di fatto cancellano il Natale per 16 milioni di inglesi, come estremo tentativo di rallentare la pandemia.

Il cambio di rotta rispetto alle politiche fino ad ora adottate per contenere la pandemia (è di pochi giorni fà la dichiarazione del Primo Ministro inglese che definiva ‘disumano’ annullare il Natale) è dipeso dal fatto che il coronavirus sembra essere mutato ed il nuovo ceppo sia molto più aggressivo e di facile trasmissione. Per questo sono state necessarie misure draconiane specialmente nelle regioni del sud Inghilterra, compresa la capitale Londra.

Alla vigilia dell’introduzione delle nuove ed importanti restrizioni i londinesi hanno preso d’assalto le stazioni ed hanno dato vita ad un vero e proprio esodo verso il nord del paese. Molte le scene di lunghe file come per esempio nella stazione di St Pancras di Londra per l’ultimo treno diretto a Leeds. Sul web non mancano i commenti di utenti indignati dal comportamento definendoli “irresponsabili” o “stro…i” o addirittura paragonandoli ai “topi della peste“, come riportato dal Deily Mail.

Dello stesso avviso gli abitanti della Scozia che hanno chiesto formalmente al Nicola Sturgeon, la Prima Ministra scozzese, di “tenere questi spargitori di malattie londinesi FUORI dalla Scozia” e “bloccare le stazioni” per evitare di essere contagiati dal nuovo ceppo di covid 19.

In queste ore è un susseguirsi di messaggi in televisione intenti a dissuadere gli abitanti del sud Inghilterra a partire, anzi a disfare le valige accantonando, come dice Matt Hancock, membro del Parlamento britannico e Segretario di Stato per la salute e gli affari sociali del Regno Unito, questo “comportamento totalmente irresponsabile“.

Come riporta il Daily Mail, Hancock ha dichiarato che “il nuovo ceppo del coronavirus è fuori controllo” e per questo le misure restrittive di livello 4 potrebbero rimanere in vigore “fino a quando non avremo lanciato il vaccino” e continua dicendo: “abbiamo molta strada da fare per risolvere questo problema” e sarà “molto difficile tenerlo sotto controllo“.