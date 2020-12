Indovina il vip. Riconosci il bambino in foto? E’ un personaggio molto noto e amato dal pubblico. Uno dei migliori nel suo mestiere

Indovina il vip. Il vip misterioso di oggi è un personaggio molto popolare e amato nel nostro paese. Da qualche anno è spesso in televisione e ha partecipato a show di grande successo. Nel suo campo è uno dei migliori, stimato dai suoi stessi colleghi. E’ una persona molto schietta e simpatica, forse proprio per questo il grande pubblico lo apprezza. Oltre che per la sua bravura ovviamente.

Questa foto è stata scattata sicuramente in Italia, risale all’inizio degli anni ’80, quando il nostro vip misterioso era ancora un bambino e viveva nella sua casa, a pochi metri dal mare. Il mare, infatti, è uno dei suoi più grandi amori, anche se non è diventato né marinaio, né navigatore. Ma qualche volta è andato a pesca, soprattutto da giovane. Faceva parte del suo mestiere.

Non è difficile indovinare il vip misterioso di oggi, per farlo vi diamo un piccolo aiuto. Da diversi anni fa parte del cast di una delle trasmissioni più seguite in Italia. Si tratta del talent show culinario più famoso del mondo. Lui è meridionale, campano per la precisione. Tifoso del Napoli anche se non è nato nel capoluogo partenopeo.

Adesso è chiaro, non c’è più alcun dubbio: il vip misterioso di oggi è Antonino Cannavacciuolo, giudice a Masterchef Italia e chef di fama mondiale. Antonino ha infatti ricevuto per quattro volte la prestigiosa Stella Michelin, ma più tardi entreremo nei dettagli della sua carriera. Ecco alcune informazioni e curiosità sullo chef Antonino Cannavacciuolo.

Antonino Cannavacciuolo, biografia e carriera

Nome : Antonino Cannavacciuolo

: Antonino Cannavacciuolo Luogo di nascita : Vico Equense (Napoli)

: Vico Equense (Napoli) Nazionalità : italiana

: italiana Data di nascita : 16 aprile 1975

: 16 aprile 1975 Età : 45

: 45 Altezza : 191 cm

: 191 cm Peso : 126 kg

: 126 kg Occhi : castani

: castani Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : dato non disponibile

: dato non disponibile Tatuaggi : nessuno

: nessuno Dove vive : Orta San Giulio (Piemonte)

: Orta San Giulio (Piemonte) Compagna attuale : Cinzia Primatesta

: Cinzia Primatesta Ex fidanzate: dato non disponibile

dato non disponibile Segno Zodiacale : Ariete

: Instagram Professione: chef, personaggio televisivo, imprenditore

Antonino Cannavacciuolo nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, 16 aprile 1975, sotto il segno dell’Ariete. Figlio d’arte, in quanto il padre aveva un ristorante, si appassiona sin da piccolo alla cucina. Frequenta l’istituto alberghiero “De Gennaro” a Vico Equense e si diploma nel 1994. Dopo un po’ di gavetta nei pressi di casa, decide di partire per la Francia per completare la sua formazione, precisamente in Alsazia.

Ha anche collaborato presso il prestigioso Grand Hotel Quisisana di Capri agli ordini dello chef Gualtiero Marchesi. Nel 1999 inizia, insieme alla moglie, la sua avventura vera e propria nel campo della ristorazione, prendendo in gestione Villa Crespi, ad Orta San Giulio, sul Lago d’Orta, in provincia di Novara. Ricopre il ruolo di patron e chef.

Nel 2003 riceve la sua prima Stella Michelin e da quel momento inizia il suo momento di notorietà, che si svilupperà ulteriormente quando, tre anni dopo, ne riceverà un’altra. Dal 2012 Villa Crespi è dotata di hotel e ristorante ed è inserita nel prestigioso circuito Relais & Châteaux. La gestione eccellente di Villa Crespi gli consente di sbarcare nel piccolo schermo.

Il debutto televisivo arriva nel 2013 nel programma Cucine da Incubo, la versione italiana dello spettacolo condotto negli Stati Uniti da Gordon Ramsey. Nel 2015 diventa uno dei giudici dell’edizione italiana di Masterchef e, grazie a questa partecipazione, acquisisce una notorietà molto importante.

Riesce ad essere nello stesso momento simpatico e professionale, questo lo rende molto amato dal pubblico. Nel 2016 è ospite al Festival di Sanremo, dal 2017 gli viene affidato un format tutto suo, ‘O mare mio, che ancora oggi va in onda su Nove. Dal 2019 conduce Antonino Chef Academy, su Sky Uno.

Ha ricevuto quattro volte la Stella Michelin: nel 2003 e nel 2006 per la gestione di Villa Crespi, nel 2018 per il suo Cannavacciuolo Café & Bistrot (Novara), e sempre nel 2018, per Bistrot Cannavacciuolo (Torino). Ha anche tre Forchette guida Gambero Rosso (la prima nel 2003) e Quattro Cappelli guida Espresso (il primo nel 2019).

Antonino Cannavacciuolo, vita privata

Quando esci sul balcone di casa e scopri che i tuoi figli ti hanno rubato le canne da pesca … 😅🎣 pic.twitter.com/edeFz1ZlC9 — Antonino Chef (@Antoninochef) July 1, 2020

Lo chef Cannavacciuolo è figlio d’arte, il padre Andrea era infatti un ristoratore e l’ha indirizzato verso questo ambiente, pur mantenendo un certo rigore e tanta severità, come più volte Antonino ha ripetuto in diverse interviste. Chef Cannavacciuolo è sposato con Cinzia Primatesta dal 1999, i due si sono conosciuti nel 1995 e sono anche soci in affari. Hanno due figli, Elisa (2007) e Andrea (2012).