Buongiorno 7 dicembre: il santo, oroscopo, compleanni, morti ed eventi

Il 7 dicembre è stata una data molto movimentata nel corso dei secoli: di seguito gli eventi più importanti accaduti oggi

Il 7 dicembre è il 342° giorno del 2020, mancano 24 giorni alla fine dell’anno.

Il 7 dicembre è storicamente una data piena di eventi, abbiamo scelto per i nostri lettori quelli più importanti.

Il santo del giorno

Il santo del giorno è Sant’Ambrogio, patrono della città di Milano. Auguri a tutti coloro che festeggiano l’onomastico oggi.

1598 – Gian Lorenzo Bernini, scultore, urbanista e architetto italiano. E' noto soprattutto per le opere Apollo e Dafne, del 1622 e Medusa, del 1645;

1863 – Pietro Mascagni, compositore e direttore d'orchestra italiano. E' noto soprattutto per la sua opera Cavalleria rusticana, del 1890;

1954 – Gad Lerner, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano;

1956 – Larry Bird, ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense. Ha giocato con i Boston Celtics dal 1979 al 1992, vincendo tre titoli Nba. Ha vinto l'oro ai Giochi Olimpici del 1992 a Barcellona, giocando con il cosiddetto 'Cream Team';

1980 – John Terry, ex calciatore del Chelsea. Con i 'Blues', tra le altre cose, ha vinto la Champions League nel 2012. Attualmente allena l'Aston Villa in Premier League;

– John Terry, ex calciatore del Chelsea. Con i ‘Blues’, tra le altre cose, ha vinto la Champions League nel 2012. Attualmente allena l’Aston Villa in Premier League; 1986 – Nita Strauss, musicista statunitense.

43 a.C. – Marco Tullio Cicerone, avvocato, politico e scrittore romano. E' stato console della Repubblica Romana. Le sue Epistulae (Lettere) sono opere fondamentali per la comprensione del mondo latino;

283 – Papa Eutichiano, papa, vescovo e santo;

1254 – Papa Innocenzo IV, papa, cardinale e vescovo cattolico italiano;

1981 – Ciro Capobianco, poliziotto italiano. Fu vittima alla stazione del Labaro in via Flaminia in un conflitto a fuoco con un commando di terroristi di estrema destra;

1990 – Enrico Coveri, stilista e imprenditore italiano. Fu il fondatore dell'omonima casa di moda fiorentina;

– Enrico Coveri, stilista e imprenditore italiano. Fu il fondatore dell’omonima casa di moda fiorentina; 2019 – Ron Saunders, allenatore di calcio e calciatore inglese. Ha vinto il campionato inglese allenando l’Aston Villa nel 1981.

1787 – Il Delaware diventa il primo Stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti;

1851 – Viene brevettato il frigorifero;

1941 – Seconda guerra mondiale: il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L'episodio segna l'ingresso ufficiale degli USA nel conflitto;

1982 – Negli USA viene eseguita la prima condanna a morte tramite iniezione letale. La persona giustiziata si chiamava Charles Brooks;

1990 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la Lettera Enciclica "Redemptoris Missio", "circa la permanente validità del mandato missionario";

2000 – A Nizza viene solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2006 – Uscita della Console Nintendo Wii in Australia ed Italia;

– Uscita della Console Nintendo Wii in Australia ed Italia; 2018 – In una discoteca di Corinaldo nelle Marche, durante un concerto di Sfera Ebbasta, uno spray al peperoncino causa il panico in una discoteca. Tra i giovani spettatori ci sono 6 morti e decine di feriti.

Il 6 dicembre è stata una data molto movimentata nel corso dei secoli: di seguito gli eventi più importanti accaduti oggi

Il 6 dicembre è il 341° giorno del 2020, mancano 25 giorni alla fine dell’anno.

L’evento più importante del 5 dicembre è senz’altro la morte di Nelson Mandela, uno dei leader politici più importanti del secolo scorso. Mandela è morto il 5 dicembre 2013 in Sud Africa.

Oggi in Canada è la Giornata nazionale del ricordo e dell’azione contro la violenza sulle donne, in memoria del massacro del Politecnico di Montreal, avvenuto nel 1989.

In Finlandia è il Giorno dell’Indipendenza. In Birmania è Festa Nazionale.

In Spagna è il Giorno della Costituzione, in memoria della ratifica della Costituzione, ratificata nel 1977 dopo il regime del dittatore Franco.

Il 6 dicembre è storicamente una data piena di eventi, abbiamo scelto per i nostri lettori quelli più importanti.

Il santo del giorno è San Nicola di Bari. Auguri a tutti coloro che festeggiano l’onomastico oggi.

1883 – Pola Gauguin, pittore, critico d'arte e biografo norvegese;

1939 – Franco Carraro, dirigente sportivo, politico e ex sciatore nautico italiano. E' stato Ministro del turismo e dello spettacolo dal 1987 al 1990;

1949 – Paolo Berlusconi, imprenditore, editore e dirigente sportivo italiano. E' il fratello minore di Silvio Berlusconi;

1963 – Antonella Clerici, conduttrice televisiva italiana. Ha debuttato come giornalista sportiva, è nota soprattutto per la trasmissione La prova del cuoco, in onda sulle reti Rai;

1994 – Giannīs Antetokounmpo, cestista greco dei Milwaukee Bucks. Ha vinto il premio di MVP della regular season nel 2019 e nel 2020;

– Giannīs Antetokounmpo, cestista greco dei Milwaukee Bucks. Ha vinto il premio di MVP della regular season nel 2019 e nel 2020; 1996 – Davide Calabria, calciatore italiano del Milan.

343 – San Nicola di Bari, vescovo e santo greco antico;

1352 – Papa Clemente VI, papa, vescovo cattolico e cardinale francese;

1867 – Giovanni Pacini, compositore italiano;

1994 – Gian Maria Volonté, attore italiano. E' noto soprattutto per aver interpretato la parte del cattivo in alcuni film di Sergio Leone;

2015 – Krizia, stilista e imprenditrice italiana;

– Krizia, stilista e imprenditrice italiana; 2016 – Peter Vaughan, attore britannico.

1790 – Il Congresso degli Stati Uniti si sposta da New York a Philadelfia;

1882 – Le quattro federazioni calcistiche nazionali della Gran Bretagna fondano l'IFAB e danno vita alla Home Championship, la prima competizione internazionale nella storia del calcio. L'assemblea si tenne a Manchester;

1889 – Viene legalmente riconosciuta l’invenzione della lampadina da parte di Thomas Alva Edison;

1928 – Viene fondato l'IPZS (Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato) a Roma;

– Viene fondato l’IPZS (Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato) a Roma; 1959 – Dopo sette anni di lavori, a Napoli viene inaugurato lo “Stadio del Sole”, poi diventato “San Paolo” e a breve “Stadio Diego Armando Maradona”. La partita inaugurale fu Napoli-Juventus, terminata con la vittoria dei partenopei per 2-1;