Oroscopo di oggi 7 Dicembre 2020: ecco tutte le previsioni accurate per i segni zodiacali e la classifica dei segni della giornata di oggi.

Come ogni giorno, ecco il nostro consueto appuntamento con l’oroscopo.

Analizziamo prima la classifica dei segni e poi leggiamo le previsioni accurate per ogni segno dello zodiaco nel dettaglio.

Come andrà la vostra giornata? Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi 7 Dicembre 2020: previsioni e classifica dei segni

La settimana non potrebbe iniziare meglio per Ariete, Leone, Acquario e Pesci: questo lunedì, infatti, siete i preferiti delle stelle che vi posizionano nella parte superiore della classifica.

A vedersela brutta, invece, saranno tutti coloro nati sotto il segno di Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione: dovrete affrontare un lunedì decisamente faticoso.

Chi invece non può lamentarsi sono tutti gli amici del segno dei Gemelli, Vergine, Bilancia ed Sagittario. La vostra sarà una giornata tranquilla e senza grandi scossoni.

Ora che abbiamo visto la classifica dei segni, leggiamo nel dettaglio le previsioni dell’oroscopo di oggi lunedì 7 Dicembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Dopo tanti giorni di confusione, l’Ariete torna finalmente nelle posizioni iniziali della classifica!

Questo lunedì, infatti, sarà decisamente proficuo e positivo per tutti voi piccoli arietini.

Sul lavoro potrete prendervi più libertà e cercare di agire più in conformità ai vostri desideri: il risultato sarà semplicemente favoloso.

In campo sentimentale, invece, vi ritrovate in un’ottima posizione per iniziare progetti, anche a lungo termine.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di 7 Dicembre oggi Toro

Una giornataccia aspetta gli amici nati sotto il segno del Toro che devono fare i conti con le conseguenze di una vita piena d’impegni e fatiche.

Lo stress sta iniziando ad avere la meglio su di voi e sui vostri rapporti: sul lavoro, infatti, vi sembra di essere circondati da persone che non vi capiscono mentre in amore siete diffidenti e sospettosi.

Meglio cercare di trovare una soluzione al vostro umore, cercando di allontanare le energie negative.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Una giornata felice ma tranquilla per i Gemelli che sono in un vero e proprio periodo di grazia. Oggi non succederà niente di importante e potete lasciarvi andare alla felicità di essere, semplicemente, voi stessi.

Chi è in coppia potrebbe sentire la necessità di discutere con il partner a causa di qualche piccolo dissapore: non si tratta di un grande litigio ma, piuttosto, di un piccolo battibecco.

Se saprete affrontarlo con ironia ed allegria, però, ne usciranno solo conseguenze positive!

Il lavoro, oggi, non vi dà problemi: godetevi questa giornata!

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

La settimana del Cancro, purtroppo, inizia male. Oggi è una giornata nervosa, piena di impegni che vi sembra di non riuscire neanche a finire in tempo.

Uno spostamento od una questione da risolvere potrebbero crearvi qualche intoppo e rubarvi secondi preziosi: domani non potrete oziare, come vi piace fare, nella tranquillità della vostra comfort zone.

Sul lavoro ed in amore, dunque, aspettatevi un lunedì di fuoco: commetterete un passo falso che potrebbe incrinare una situazione già delicata.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 7 Dicembre Leone

Giornata positiva per il Leone che si sente, per la prima volta dopo tanto tempo, felice e sereno.

Sarà che in amore vi sentite finalmente soddisfatti oppure all’inizio di un ottimo, nuovo percorso o sarà perché le vostre energie sono state notate sul luogo di lavoro.

Insomma, non importa il motivo ma oggi potete finalmente rilassarvi e godervela.

Che ne dite di provare a coinvolgere amici e familiari nella vostra vita in questa giornata così bella? Oggi, infatti, le stelle favoriscono le relazioni: approfittatene!

Amore: 10

10 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Per chi è nato sotto il segno della Vergine questo lunedì non potrebbe essere più strano. Sotto il profilo lavorativo, infatti, tutto procede bene: siete tranquilli e riuscite ad organizzare il vostro tempo ed i vostri impegni senza problemi.

Quello che non funziona, oggi, è l’amore: vi trovate in una condizione strana, quasi di limbo. Vi sentite distaccati dagli altri e pensate, quasi, che non c’entrino nulla con la vostra vita: vi stupite, però, quando venite accolti freddamente o con sospetto.

Gli altri, infatti, spesso soffrono a causa dei vostri periodi di allontanamento e non rimangono sempre ad aspettarvi: meglio cercare di mettere in chiaro la situazione con le persone che vi stanno più a cuore.

Amore: 5

5 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Un lunedì sottotono aspetta tutti i nati sotto il segno della Bilancia. In amore vi trovate frenati da dubbi e considerazioni che non avete mai fatto prima in vita vostra: per sbloccare la situazione vi serve un deciso cambio d’aria!

Il lavoro, invece, incombe su di voi sempre più spaventoso e minaccioso.

Vi sembra di aver perso tempo con progetti e persone che non potranno in nessuna maniera ripagarvi e, adesso, vi tocca fare i conti con la realtà.

Cercate di non preoccuparvi troppo, Bilancia, in realtà le stelle prevedono un periodo che, se anche è confuso, di certo non è negativo.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 7 Dicembre Scorpione

La tua impulsività, spesso, ti porta ad ottenere risultati anche importanti. Oggi, però, cari amici nati sotto il segno dello Scorpione, sappiate che non sarà così.

Chi dovesse impuntarsi e cercare di testa propria, a lavoro, finirà per combinare qualche errore oppure rendere complicata una situazione che potrebbe risolversi tranquillamente.

Cercate di limitare i colpi di testa, anche a casa con il partner od in famiglia.

Se non riuscirete a mantenere la calma, oggi, potreste, poi, pentirvene amaramente in futuro.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Hai accumulato stress e paure che dovrai cercare di smaltire in momenti dedicati solo a te stesso ed al tuo benessere.

Caro Sagittario, non devi sempre essere al centro dell’attenzione per sentirti a posto con te stesso!

Oggi è un’ottima giornata per imparare a dedicarti ai tuoi spazi, cercare di ricaricarti scegliendo di fare qualcosa per te e solo per te.

Questo non è un brutto lunedì: amore e lavoro procedono bene e non hai preoccupazioni dal punto di vista della salute fisica.

Si tratta solo di cercare di ritrovare un po’ la bussola, visto che in questo periodo ti sembra di averla persa. Non preoccuparti, però: basta solo trovare una connessione con te stesso per essere felice.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Una brutta giornata aspetta tutti gli amici nati sotto il segno del Capricorno: qualcosa non va, soprattutto in amore.

Ci sono discussioni e polemiche nell’aria e vi troverete nella posizione di dover affrontare una lunga questione che avrà un effetto deleterio sui vostri nervi.

A risentirne sarà, principalmente, il lavoro: le vostre energie, in questo momento, dovrebbero essere dedicate a trovare il modo di liberarvi da tutti i vostri impegni.

Cercate di ritagliarvi un momento di pace nella vostra giornata per pensare a mente lucida.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Splendido inizia di settimana per gli amici dell’Acquario che hanno finalmente ritrovato energie e voglia di fare.

Oggi sarete impegnati con qualche progetto che, nonostante la fatica, vi fa sentire felici ed entusiasti!

Cercate, solo, di non dimenticare gli impegni presi e le commissioni che vi siete prefissati di svolgere oggi.

In amore tutto procede per il meglio: siete voi quelli più desiderati da tutti gli altri segni dello zodiaco!

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 9

Oroscopo di oggi 7 Dicembre Pesci

Una bellissima giornata attende anche tutti gli amici dei Pesci. Oggi vi sentite finalmente tornati in pista, saldi dietro il volante.

Il lavoro vi sembra uno scherzo, siete i primi a fare proposte e mettervi in gioco e non ne sbagliate veramente una.

In amore siete felici, vi sembra di aver raggiunto l’equilibrio che tanto stavate agognando. Se siete single, comunque, non preoccupatevi: in questo momento, soprattutto se non c’è nessuno che vi interessa, concentrarvi su voi stessi è una priorità.

Non fatevi ingannare dalle norme sociali: siete voi la persona più importante della vostra vita!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Come ogni giorno, trovate qui le previsioni del meteo di oggi lunedì 7 Novembre: per essere preparati sia alle intemperie delle stelle… che a quelle del tempo!