Previsioni meteo 7 dicembre: la pioggia dà un po’ di tregua

Le previsioni meteo per lunedì 7 dicembre annunciano un po’ di tregua da parte della pioggia. Ma le nuvole saranno sempre tante, e non si esclude qualche altra precipitazione

Dopo le forti piogge nel fine settimana, le previsioni meteo per lunedì 7 dicembre annunciano una piccola tregua da parte della pioggia. Tuttavia, il cielo sarà nuvoloso in quasi tutta Italia. Nuvole soprattutto in Val Padana, mentre piogge non mancheranno sulle alpi e zone prealpine centro-orientali. Al centro nuvole, in particolare sul versante Adriatico, con piogge che affliggeranno la Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna occidentale: ma le precipitazioni saranno più leggere rispetto a quelle di sabato e di ieri. Al sud il cielo sarà coperto, soprattutto nella parte tirrenica, e potrebbe esserci qualche sporadico temporale. Sole, invece, in Puglia e Basilicata ionica, ma non mancherà qualche condizione di cielo variabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youmeteo.com ☀️🌩 (@youmeteo)

Previsioni meteo nelle regioni e temperature

Al nord il tempo sarà variabile, soprattutto nelle regioni più settentrionali. Rischio di qualche rovescio, con le nuvole che saranno piuttosto dense, in particolar modo in Val Padana. Sulle Alpi ancora neve, a partire dai 400 metri. Le temperature faranno registrare un ulteriore calo: massime intorno ai 9 gradi. Al centro tempo instabile sulla Sardegna e sul versante tirrenico, qualche pioggia potrebbe esserci al pomeriggio. Non si esclude qualche breve temporale. Temperature che scenderanno anche al centro, con le massime intorno agli 11 gradi. Instabilità anche al sud, con piogge anche a carattere temporalesco, soprattuto sul lato tirrenico e le coste. Anche in questo caso temperature in calo: le massime non dovrebbero andare oltre i 10 gradi. Quindi clima decisamente in linea con la media stagionale.

Leggi anche – Allerta meteo in Italia, diverse regioni a rischio nelle prossime ore