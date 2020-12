Allerta meteo in Italia, diverse regioni a rischio nelle prossime ore

Allerta meteo in Italia, dopo le abbondanti precipitazioni degli ultimi due giorni ci sono diverse regioni a rischio nelle prossime ore

Era ampiamente annunciata dalle previsioni meteo del 5 dicembre, ma l’ondata di maltempo che ha colpito diverse regioni italiane rischia di provocare danni anche nelle prossime ore. Soprattutto sulle montagne del Nord è allerta meteo, con i pericoli che si spostano dalle strade alle piste.

Nell’area di Cortina d’Ampezzo ad esempio sono caduti 70 centimetri di neve fresca nella notte. E l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto ha segnalato rischio valanghe in costante aumento, facenmdo scattare il codice rosso per la giornata di domenica 6 dicembre.

Le neve ha ancheraggiunto i 40 centimetri a Macugnaga, nell’Alto Piemonte ai piedi del Monte Rosa. La Val d’Ossola è tutta imbiancata e le intense nevicate delle ultime 24 ore hanno provocato interruzioni di energia elettrica nella provincia del Verbano Cusio Ossola. A Cannobio e in Val Bognanco diverse famiglie sono rimaste senza corrente elettrica e riscaldamento.

Situazione simile nell’Alto Vicentino e nell’Altopiano di Asiago. Le nevicate sopra i 1.200-1.300 hanno creato un manto nevoso fino a 1 metro. La situazione più critica nei comuni dell’Altopiano: black-out elettrico per circa 2.400 utenti, costretti a passare la notte senza energia e senza riscaldamento.

Allerta meteo in Italia, in Ligiria, Friuli e Sicilia a dominare sono i fortissimi temporali

In altre regioni è allerta meteo invece per le piogge. Come in Liguria dove sono attese per le prossime ore piogge diffuse: temporali in particolare sul Levante e nevicate nelle zone interne del centro regione, compresi i tratti autostradali. Quindi è allerta arancione per neve fino alla mezzanotte del 5 dicembre e gialla fino alle 4 del 6 dicembre nelle zone interne delle province di Genova e Savona.

Allarme rosso anche in Friuli Venezia Giulia con rischio idraulico nell’area del pordenonese. Potrebbe esserci una breve riduzione dei fenomeni nella mattinata di domani, 6 dicembre. Ma poi i fenomeni si intensificheranno nel resto della gironata fino a tarda sera.

Infine allerta meteo arancione in tutta la Sicilia nelle prossime 36 ore. Sono previsti venti forti di burrasca e mareggiate lungo le coste, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco come ha anticopato la Protezione civile regionale.