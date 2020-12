Previsioni meteo 5 dicembre: irrompe l’inverno. Freddo e neve

Freddo e neve imperversanno anche domani, sabato 5 dicembre. Le previsioni meteo annunciano tempo non buono al nord, con temperature e basse e fiocchi anche a bassa quota. Meglio al sud, ma difficilmente il tempo sarà stabile

La giornata di sabato 5 dicembre ci introdurrà al primo week end di questo mese con il tempo all’insegna del freddo, ma anche della neve. Le previsioni meteo per domani sono caratterizzate dal maltempo, che non si decide a dare sollievo all’Italia. Rispetto alla perturbazione della scorsa settimana, però, ad essere più colpito – questa volta – sarà il nord del paese. Venti forti, pioggia anche abbondante e nubifragi daranno fastidio al nostro fine settimana.

E in montagna, dove ci si prepara alle restrizioni del governo in vista delle feste natalizie, non mancherà la neve: anche abbondante. Colpite dal maltempo, quindi, le regioni del nord e del centro sul versante tirrenico. Qualche problema anche al meridione. Neve che si preannuncia abbondante sulle Alpi, anche a bassa quota. Tanta neve anche sull’Appennino centrale, soprattutto dai 1500 metri in più.

Meteo 5 dicembre: freddo, pioggia e vento. Un week end di maltempo. Temperature rigide

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youmeteo.com ☀️🌩 (@youmeteo)

Per il resto si attendono piogge intense, soprattutto su Toscana, Lazio e Umbria. Un po’ meglio sul versante adriatico, e in genere nel meridione, anche se la Calabria ionica sarà ancora colpita da qualche pioggia. Al meridione le cose dovrebbero andare meglio, in particolare sul lato orientale. Qualche peggioramento potrebbe esserci nel corso della giornata in Sicilia, Calabria e Puglia.

In Campania condizioni variabili ma con ridotta possibilità di precipitazioni. Piogge, invece, al centro e al nord, in particolare sul versante occidentale. Il maltempo proseguirà anche nella giornata di domenica: perturbazioni e vento per tutto il periodo, soprattutto nelle aree del nord est e in tutto il centro sud, dove le condizioni peggioranno. Oltre alle piogge forti ci sarà anche vento sostenuto e fastidioso. Non mancheranno, purtroppo, nemmeno temporali se non veri e propri nubifragi. Nella giornata di domenica neve anche a quota 1000 metri.

Leggi anche – Oroscopo di oggi 4 Dicembre 2020: classifica ed oroscopo dei segni