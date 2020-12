Oroscopo di oggi, 4 Dicembre 2020: cosa hanno in mente le stelle per noi? Scopriamolo con la classifica e le previsioni segno per segno.

Il primo weekend di Dicembre sta arrivando: pronti per affrontarlo?

Ecco le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, con la classifica ed il responso accurato segno per segno.

Scopriamo come affrontare la giornata in arrivo!

Oroscopo di oggi 4 Dicembre 2020: previsioni segno per segno

Partiamo come al solito dalla classifica dei segni di oggi, 4 Dicembre 2020.

Toro, Leone, Sagittario, ed Acquario possono aspettarsi un ottimo inizio di weekend, grazie ad un cielo decisamente positivo.

Meno bene, ma non per questo da buttar via, la giornata di Gemelli, Cancro, Bilancia e Scorpione.

Chi, invece, è nato sotto il segno di Ariete, Vergine, Capricorno, e Pesci, purtroppo, sperimenterà un venerdì decisamente poco divertente.

Leggiamo insieme tutte le previsioni dell’oroscopo per oggi, venerdì 4 Dicembre 2020!

Oroscopo di oggi 4 Dicembre Ariete

Purtroppo, gli amici dell’Ariete, non iniziano bene questo primo weekend di Dicembre. Sul lavoro, infatti, vi chiuderete in una cocciutaggine che non vi appartiene, ignorando consigli ed avvertimenti. Il rischio di sbagliare, oggi, è molto alto.

Stesso discorso sul fronte sentimentale: state attenti a quello che dite, oggi è prevista una discussione poco piacevole con il partner.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Ottimo venerdì per i nati sotto il segno del Toro. Avete un cielo estremamente favorevole che vi aiuta ad amplificare ed esprimere le vostre emozioni: per fortuna sono belle!

Il fronte sentimentale è roseo: se siete single, potreste finalmente chiarire chi è quella persona che vi fa battere il cuore.

Chi è in coppia, invece, vive un momento decisamente libero e felice.

Sul lavoro, nuove idee o progetti iniziano ad affacciarsi nella vostra mente: molte sono buonissime!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Una giornata tranquilla per i Gemelli che devono, però, imparare a mettere in pratica la pazienza.

Potrebbe capitarvi un piccolo imprevisto oggi: forse una piccola discussione sentimentale od un intoppo lavorativo decisamente fastidioso.

Non lasciate che questo piccolo problema abbia la meglio su di voi!

La giornata scorre tranquilla, soprattutto per chi sarà in grado di comportarsi in maniera “zen”.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 4 Dicembre Cancro

Questo venerdì sarà, per tutti gli amici nati sotto il segno del Cancro, all’insegna della chiarezza.

In amore, soprattutto, avete bisogno di capire e processare sentimenti che si stanno come accavallando. Infatti, in questo periodo, siete particolarmente stressati dal lavoro e forse non ve ne rendete neanche conto.

Provate ad uscire di casa e cercare di riconnettervi con la natura.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Ottimo venerdì per il Leone che riscopre finalmente il valore dei sentimenti. In famiglia ed in amore, infatti, siete finalmente più calmi e rilassati e potete occuparvi di tutto senza litigare.

Forse oggi vi aspetta una discussione importante ma che sarà sicuramente positiva.

Sul lavoro, finalmente, avete imparato che essere in squadra non è così male: insomma, una giornata positiva al massimo.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Oggi, tutti gli amici della Vergine, sono particolarmente nervosi ed andranno presi veramente con le pinze!

Non sai neanche tu il perché ma oggi ti sei svegliato con un’atteggiamento decisamente difficile da comprendere: meglio evitare le litigate, soprattutto in amore!

Cercate, quantomeno, di mettere la vostra furia a servizio del vostro lavoro: potrebbe essere utile liberarsi di un po’ di pesi morti.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 4 Dicembre Bilancia

La giornata della Bilancia sarà sicuramente piena di eventi ma non per questo negativa. Un carico di lavoro non indifferente vi pesa e vi rende poco allegri, meno simpatici del solito: meglio cercare di finire quello che dovete fare il prima possibile.

In amore non siete in un momento felice: chi è single non riesce a liberarsi da un pensiero ossessivo, mentre in coppia vi trovate ad affrontare una crisi.

Coraggio, in vista ci sono delle ottime opportunità per il futuro.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Cari amici dello Scorpione questo è il momento di metter da parte dubbi e paure, soprattutto sul lavoro.

Ritrovate la fiducia e la confidenza che avevate nei mesi passati ed otterrete, sicuramente, degli ottimi risultati.

In amore ed in famiglia farete grandi passi avanti: tutto sommato, questo venerdì, sarà una buona giornata.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Una giornata meravigliosa per il Sagittario, che si trova ad avere un’intesa con il partner veramente speciale.

Sarà un momento bellissimo per tutte le coppie, soprattutto quelle che durano da tanto: chi è single, invece, deve sforzarsi di guardarsi intorno.

Questo è il giorno perfetto per trovare l’amore.

Sul lavoro siete un vero e proprio vulcano d’idee: oggi non potete sbagliare.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 4 Dicembre Capricorno

Giornataccia per il Capricorno che faticherà soprattutto al lavoro. Non siete abituati a dividere compiti ed onori e vi risulta molto difficile rapportarvi con gli altri: cercate di mantenere la calma oggi!

In amore qualcosa non funziona ma, per fortuna, non si tratta di un problema irrisolvibile: cercate di tenere duro fino all’arrivo di un miglioramento.

Sfogate la rabbia con lo sport o uscendo di casa per stare da soli: meglio che iniziare una discussione a lavoro!

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Un venerdì stupendo attende tutti gli amici dell’Acquario che si trovano finalmente in connessione con i loro sentimenti e sono più felici che mai.

Sarà una giornata perfetta per l’amore (sia per chi è già in coppia che per chi è single) ma soprattutto scorrerà tutto liscio sul fronte lavorativo.

Era ora!

L’unico consiglio delle stelle riguarda la salute: cercate di riguardarvi, soprattutto dai colpi di freddo.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Giornataccia anche per gli amici dei Pesci che dovranno affrontare molti problemi a lavoro. Le stelle indicano che vivrete una giornata di tensione, forse causata da altre persone che lavorano assieme a voi. Cercate di rimanere neutrali e guardate al lato positivo delle cose: agli altri potrebbe servire la vostra guida!

In casa ed in amore non ci sono notizie entusiasmanti: meglio accontentarsi piuttosto che tirare fuori qualche problema che si ingigantirà a dismisura.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

A domani!