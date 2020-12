Previsioni meteo 4 dicembre: niente sole, il tempo peggiora al Nord

Anche per venerdì 4 dicembre le previsioni meteo parlano di un tempo nuvoloso in tutto il paese. Qualche miglioramento al Sud, dove le piogge potrebbero fermarsi. Le condizioni, invece, saranno peggiori al Nord: con precipitazioni in aumento

La giornata di venerdì 4 dicembre ci introdurrà al primo week end del mese, ma lo farà privandoci ancora del sole. Le previsioni meteo annunciano una giornata sicuramente nuvolosa in tutto il paese, con rischio di piogge in prevalenza al nord con qualche miglioramento al sud. Tuttavia, si tratta di situazioni variabili, quindi è bene portarsi l’ombrello, almeno nelle zone del centro e del nord Italia. Non mancherà la neve nelle zone montagnose, anche al centro: in genere le precipitazioni caratterizzeranno la giornata nella parte settentrionale del paese.

Previsioni meteo 4 dicembre: temperature più fredde al nord e al centro

Tuttavia, soprattutto al mattino, piogge sono anticipate un po’ in tutta Italia, tranne Piemonte, Puglia, Basilicata e Sicilia. Miglioramenti significativi nel corso della giornata al centro e al sud, mentre le condizioni peggioreranno nel nord-ovest, dove neve potrebbe cadere anche a bassa quota. Si attendono nevicate anche in Trentino Alto Adige, mentre in nottata precipitazioni anche forti al centro. Al sud, invece, si preparerà un generale miglioramento che dovrebbe sfociare in modo deciso nella giornata di sabato. Le temperature saranno stazionarie in tutta Italia, in linea con la media e leggermente sopra di essa nel meridione.

