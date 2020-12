Oroscopo di oggi 3 Dicembre 2020: ecco la classifica e le previsioni segno per segno per la giornata di oggi: cos’hanno in mente le stelle?

Che cosa ci aspetta nella giornata di oggi?

L’inizio di Dicembre segna l’arrivo della fine dell’anno e con lui tutta una serie di sconvolgimenti nel nostro piano astrale.

Scopriamo insieme cosa succederà guardando la classifica dei segni e poi leggendo le previsioni accurate per la giornata di ognuno!

Oroscopo di oggi 3 Dicembre: previsioni segno per segno

Questo giovedì sarà estremamente positivo per Gemelli, Cancro, Acquario e Pesci: meglio non lasciarsi scappare le opportunità segnalate dalle stelle!

Giornata tranquilla e senza scosse per Ariete, Toro, Leone e Sagittario.

Un brutto giovedì, invece, attende tutti coloro nati sotto il segno Vergine, Bilancia, Scorpione e Capricorno.

Andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa succederà nella nostra giornata con l’oroscopo di oggi giovedì 3 Dicembre 2020.

Oroscopo di oggi 3 Dicembre Ariete

Questo periodo, per gli amici dell’Ariete, è di riposo e calma. Siete arrivati ad un punto della vostra vita dove riflettere sulle scelte non è solo importante ma necessario.

In amore, la Luna potrebbe darvi qualche problema e rendere la giornata di oggi poco piacevole: fate attenzione alle parole che usate.

Sul lavoro sappiate che i miglioramenti arriveranno da metà Dicembre: per oggi, meglio tenere la testa bassa.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Giornata confusa per il Toro che deve fare i conti con una situazione sentimentale non indifferente.

In amore ed in famiglia, infatti, dovrete quasi sicuramente affrontare una discussione che vi lascerà senza parole. Vi sembra di aver perso la bussola.

Sul lavoro meglio lasciar perdere i colpi di testa e le discussioni accorate: imparate a riconoscere quali sono le battaglie da combattere.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Splendida giornata per i nati sotto il segno dei Gemelli che vedono le nubi schiarirsi all’orizzonte ed iniziano, nella quasi totalità dei casi, nuovi ed entusiasmanti percorsi.

L’amore sembra essere il fronte che vi crea più problemi al momento: il motivo è che dovete imparare a distinguere il vecchio dal nuovo.

Che siate single od in coppia, non preoccupatevi: la situazione si sta evolvendo e cercare di rimanere ancorati alle vecchie dinamiche è inutile.

Il lavoro conoscerà una vera e propria fioritura a partire da metà Dicembre e continuerà in crescendo per tutto il 2021. Siate pazienti.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo di oggi 3 Dicembre Cancro

Anche chi è nato sotto il segno del Cancro sta sperimentando un periodo decisamente positivo e favorevole.

In amore, soprattutto, siete amati e benvoluti, vi sembra di aver raggiunto quello che cercate da tutta una vita.

Provate a lasciarvi alle spalle dubbi e paure ed evitate di stressare il partner con domande continue: chi è single dovrebbe guardarsi intorno attentamente. Qualcuno sta cercando di attirare la vostra attenzione.

Il lavoro e la salute sono strettamente connessi: cercate di impedire al primo di influire sulla seconda, com’è successo ultimamente.

Amore: 9

9 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Faticate molto a trovare un momento di tranquillità ma questo non vuol dire che la vostra sia una giornata negativa, tutt’altro!

Purtroppo vi sentite affaticati ed infastiditi dai tanti piccoli inconvenienti che si presentano sul fronte lavorativo: qualche progetto è bloccato, vi sembra di perdere tempo o di non poter fare nulla di quello che vorreste.

Cerca di accettarlo, Leone, in questo momento la situazione non può cambiare.

In amore, fortunatamente, trovate affetto e comprensione da parte dei vostri cari. Buone le prospettive di chi è single.

Amore:

Lavoro:

Salute:

Oroscopo oggi Vergine

Chi è nato sotto il segno della Vergine sta passando un periodo strano, pieno di novità a volte brutte ed a volte belle.

La giornata di oggi si inserisce in questo contesto nuovo, nel quale non sapete che direzione prendere e tutto vi sembra confuso in maniera eccitante.

Purtroppo, però, per oggi ci sono cattive notizie: una perdita lavorativa di qualche tipo, legata ai soldi ed alle finanze, rovina la giornata.

In amore il periodo sembra difficile ma non preoccupatevi: tutto quello che succede è per il meglio.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Giornata negativa per gli amici della Bilancia che stanno sperimentando un carico non indifferente di lavoro.

Vi sentite stressati ed incompresi e le vostre frustrazioni si riversano sul partner o su chi vi sta vicino.

Fate attenzione agli scatti d’ira, oggi, perché potrebbero allontanare qualcuno che amate da voi.

Cercate di scaricare la tensione con l’attività fisica; potrebbe fare miracoli.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 3 Dicembre Scorpione

Meglio fare attenzione sul fronte sentimentale: avete abusato della pazienza di chi vi sta intorno e adesso dovrete rimediare, cari Scorpione.

Se dovete affrontare una discussione, fate in modo di limitare i vostri modi ed il tono che userete per esprimervi. Oggi, le stelle, prevedono un disastro in amore se non sarete attenti.

Sul lavoro meglio cercare di organizzarsi per obiettivi, pratici e raggiungibili: non potete fare tutto da soli!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Il Sagittario deve affrontare una giornata che, se pur tranquilla, nasconde numerose insidie.

In questo momento, infatti, siete aperti al nuovo ed al cambiamento ma non sempre si tratta di miglioramenti! Fate attenzione, soprattutto da un punto di vista lavorativo a nuovi progetti ed entusiasmanti situazioni.

Meglio prendersi qualche giorno per pensare.

In amore, siete contenti: provate a non forzare certe situazioni che sono ambigue.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Un brutto giovedì attende, sfortunatamente, tutti i nati sotto il segno del Capricorno.

Avete un carico di lavoro decisamente non indifferente e vi sembra di aver perso quella sintonia ed entusiasmo che tanto vi hanno animato nei giorni scorsi.

Ora siete in affanno e non avete tempo per preoccuparvi dei sentimenti degli altri: ne risentono amore e salute.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Bella giornata per l’Acquario che ritrova la serenità in amore dopo giorni che sono sembrati difficili e complicati.

Avete bisogno di affetto e stabilità per andare avanti ed adesso vi sembra di poter affrontare qualsiasi problema senza paura.

Programmazione ed entusiasmo sono le chiavi per affrontare la giornata lavorativa di oggi: tutto procederà come un meccanismo ben oliato.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 3 Dicembre Pesci

Anche i Pesci vivono un momento astrale decisamente positivo ed incoraggiante!

Siete in fase di “valutazione” e tutto passa sotto il vostro sguardo attento: non si tratta di un momento negativo ma di un grande passaggio di crescita e maturità.

Siete felici e sereni, vi sembra di aver raggiunto il vostro posto nel mondo o di esserci vicini.

Bene, oggi, soprattutto l’amore.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

