Previsioni meteo 3 dicembre: ancora pioggia e nuvole

Le previsioni meteo per giovedì 3 dicembre annunciano ancora pioggia e nuvole. Forse con meno intensità rispetto alla giornata di mercoledì, ma il tempo brutto sarà ancora (purtroppo) protagonista

Dopo le intense piogge di mercoledì, anche la giornata di giovedì 3 dicembre sarà caratterizzata da maltempo piuttosto diffuso. Le previsioni meteo parlano di una giornata sicuramente di cielo coperto e generalmente piovosa. Non sempre a carattere temporalesco, ma comunque non si potrà parlare di bel tempo. Anche domani, giovedì, la neve potrà fare capolino nelle zone più montagnose della penisola. Il clima e le temperature andranno dritte verso la media stagionale, e guardando al Natale si preannuncia un periodo di festività all’insegna del freddo e, di conseguenza, anche della neve.

Meteo 3 dicembre: la pioggia perseguita il Sud. Temperature in calo

Per quel che riguarda le previsioni meteo per domani, giovedì 3 dicembre, si segnalano piogge diffuse in Trentino-Alto Adige, ma anche al Sud, e in particolare in Sicilia e in Salento. Piogge attese anche a Napoli e nelle zone interne della Campania. Attenzione alla neve: precipitazioni anche abbondanti in Cadore, e in generale sull’Appennino Tosco-Emiliano. Al pomeriggio potrebbe vedersi la neve anche in Trentino dagli 800 metri in poi. Neve possibile anche a Rieti e provincia, quindi nel Lazio. Al Sud la giornata non sarà molto diversa da quella odierna, visto che non mancherà la pioggia. Alla sera sono – finalmente – attese schiarite, ma soprattutto al Centro-Nord. Niente da fare per il Meridione, che sarà funestato dalla pioggia, probabilmente pure venerdì. Condizioni in graduale peggioramento anche nel Nord-Est del Paese.

