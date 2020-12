Anche quando si acquista online un prodotto, come ad esempio nel Black Friday o nel Cyber Monday, c’è la possibilità di restituirlo e fare il reso: esattamente come avviene in negozio. Ecco come fare

Gli acquisti online stanno man mano prendendo piede: molti sono diffidenti, ma piano piano la fiducia degli utenti aumenta. Ad esempio, uno dei motivi per cui gli acquisti online non danno affidamento, è l’impossibilità di toccare e vedere il prodotto con mano: dal vivo. Oppure l’impossibilità di misurare vestiti e scarpe (e qui la difficoltà è oggettiva e comprensibile) ma c’è anche chi si pone il problema di come e se può restituire un prodotto difettoso, o che semplicemente non piace. Magari perché non rispecchia le aspettative in foto, oppure perché – semplicemente – non ci interessa più. Non tutti sanno che il diritto di recesso è sacrosanto per ogni acquirente. Ed anzi, rispetto ai negozi fisici, dove spesso la restituzione è laboriosa, nei negozi online le tutele per gli acquirenti sono molto maggiori. Nei giorni scorsi hanno impazzato Black Friday e Cyber Monday: sicuramente molti si sono pentiti di un acquisto, vero? Niente paura.

Reso dopo Black Friday o Ciyber Monday: come restituire prodotto acquistato online

Ad esempio, quando ci rechiamo in negozio per cambiare un articolo è obbligatorio lo scontrino, oppure il prodotto deve essere intonso, magari neanche aperto. Con le merci acquistate online questo impedimento non esiste: la prova d’acquisto non serve (sussiste già nell’operazione di vendita online) e si può cambiare il prodotto anche dopo averlo aperto e usato. Ma come fare? Premesso che c’è tempo per cambiare idea (di solito 30 giorni, ma le condizioni variano da negozio a negozio) tutto ciò che bisogna fare è tornare sul sito dove abbiamo acquistato e scrivere nel campo di ricerca “reso”. Avremo tutte le indicazioni. Spesso, e soprattutto quando acquistiamo capi di abbigliamento, le istruzioni per restituire il prodotto (o farcelo cambiare nel caso la misura non sia giusta) sono allegate con dei fogli di carta all’interno della confezione. Solitamente non bisogna fare altro che consegnare la merce a un corriere, che spesso viene direttamente a casa a ritirarla. Poi attenderemo la restituzione dei soldi (rimborso) o l’oggetto sostitutivo. Quasi sempre queste operazioni sono gratuite: talvolta bisogna pagare le spese di spedizione, ma questa usanza ormai è sempre meno utilizzata (per fortuna).

