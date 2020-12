Test personalità: cosa vedi nell’immagine? Scopri chi sei

Grazie a questo test della personalità scoprirai alcuni lati nascosti del tuo carattere. Ti basta osservare l’immagine e decidere.

Ognuno di noi è a suo modo unico, inimitabile. Eppure ci sono dei tratti del proprio carattere che possono essere scoperti semplicemente osservando un oggetto, un’immagine o una foto.

In questo come sempre ci viene in aiuto la psicologia che studia appunto i comportamenti umani in base anche alle scelte cognitive che vengono fatte di fronte a un’immagine.

Vi proponiamo un semplice test della personalità che vi permetterà di confermare gli aspetti del vostro carattere che già conoscete oppure di scoprirne dei nuovi che non pensavate di avere ed invece sono presenti nel vostro inconscio.

Nell’immagine che vi proponiamo ci sono due soggetti sovrapposti: guardatela ed in base alla prima cosa che vedrete correte a leggere in basso il risultato.

Ma fatelo senza barare: conta solo la prima immagine che ha colpito il vostro sguardo.

LEGGI ANCHE: Test: di cosa hai bisogno in questo momento?

Test personalità: i risultati

Se hai visto per prima una donna: Sei una persona che non ha bisogno di nessuno. Sei molto sicuro di te stessa/o e dei molti mezzi che padroneggi. Le nuove sfide non ti spaventano e sei pronto a lanciarti in nuove avventure.

Sei anche una persona altruista: pronto ad aiutare gli altri e anche ad influenzarli con il tuo buon umore, la tua simpatia ed enorme sicurezza.

Per quanto riguarda le relazioni amorose, sei in grado di stare con il tuo compagno/a senza snaturarti e restando sempre te stessa/o.

Se hai visto per primo un uomo: Sei molto interessata/o al sesso e hai una visione di te stessa/o molto forte e seducente. Hai un carattere forte ed indipendente, quindi la tua relazione attuale con il tuo partner non è esattamente ciò che vuoi in questo momento.

Hai bisogno di qualcosa di fresco e nuovo in campo amoroso: desideri una relazione o una storia d’amore più interessante e stuzzicante.

Anche per quanto riguarda amicizie e rapporti attuali, le persone che ti circondano non sono proprio quelle di cui hai bisogno e vorresti molto altro. Secondo il tuo modo di vedere la vita personale e sociale, il presente che vivi è piatto e ha bisogno di una scossa.