Vaccino Covid, ecco il primo paese al mondo dove si comincia

Vaccino Covid: è la Turchia dove partirà la prima campagna di vaccinazione pubblica. La data è l’11 dicembre. Si parte dagli operatori sanitari

Vaccino Covid: è la Turchia il paese in cui comincia la prima campagna pubblica di vaccinazione contro il Coronavirus. La data è quella dell’11 dicembre, e si partirà con il personale sanitario. L’annuncio è arrivato dal ministro della Salute, Fahrettin Koca, che ha parlato di come 20 milioni di dosi di vaccino cinese “Sinovac” saranno a disposizione fino al termine del mese. Altre 20 milioni di dosi arriveranno a gennaio, e altre 10 sono previste a febbraio.

Vaccino anti Covid: la Turchia è la prima nazione a partire ufficialmente

Fino a questo momento, in Turchia sono state vaccinate 12.450 persone volontarie in 12 regioni del paese. L’esperimento condotto su personale sanitario e cittadini comuni tra i 18 e i 59 anni di età ha avuto esito positivo. Non ci sono stati effetti collaterali particolari e nemmeno imprevisti. Da qui il via libera del governo turco per avviare la campagna pubblica di vaccinazione: la Turchia è il primo paese al mondo che partirà ufficialmente con le vaccinazioni anti Covid: l’inizio di una nuova era, quella che dovrebbe vedere il maledetto virus finalmente sconfitto.

