Previsioni meteo 2 dicembre: tirate fuori ombrelli e cappotti

Le previsioni meteo per mercoledì 2 dicembre annunciano pioggia praticamente in tutta Italia. Calano anche le temperature

Non sono buone le previsioni meteo per mercoledì 2 dicembre. Domani l’Italia sarà flagellata dal maltempo, per quella che sarà la prima perturbazione del nuovo mese. Praticamente in tutto il paese piogge, anche abbondanti, e temperature in calo: soprattutto al Nord. Le piogge, diffuso e spesso a carattere temporalesco, arriveranno già questa notte. La neve farà capolino al nord, anche a quote basse. Fenomeni nevosi che si registreranno, in particolare, in Piemonte e in Emilia.

Previsioni meteo mercoledì 2 dicembre: pioverà in tutta Italia

Le piogge colpiranno molte regioni, e l’aria fredda persisterà in particolare nelle regioni del nord. Per quel che riguarda le piogge, sarà ancora una volta il Sud ad esserne colpito. Si aprirà una parentesi di maltempo piuttosto lunga, visto che questa persisterà sia giovedì che venerdì. In questi due giorni, le precipitazioni saranno intense al nord e le nevicate saranno presenti nelle zone alpine, anche sotto i mille metri di quota. Per mercoledì 2 dicembre è meglio non aspettarsi una giornata senza pioggia. Ombrelli, impermeabili e cappotti dovranno accompagnarci. Le temperature saranno relativamente più piacevoli al sud, mentre diminuiranno al Nord, sulle isole e nel versante medio tirrenico.

