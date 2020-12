Tra Cibery Monday, e Black Friday forse ci siamo scordati che il Covid-19 è ancora presente nelle nostre vite. Come comportarsi con i pacchi?

In quanti di noi hanno acquistato nuovi oggetti durante questo weekend di sconti e promozioni?

Black Friday e Ciber Monday, infatti, hanno spopolato anche in Italia e gli acquisti fatti online sono stati decisamente tantissimi.

Adesso, in attesa del pacco (o di più d’uno), sorge spontanea la domanda.

Bisogna disinfettare i pacchi portati dal corriere?

Covid-19, Black Friday e Ciber Monday: come comportarsi con i pacchi ricevuti

Cosa fare con i pacchi ricevuti dal corriere per il Black Friday ed il Ciber Monday?

Chiariamo, innanzitutto, un punto importante.

(No, non parliamo di cosa sia il Black Friday: quello che lo abbiamo già spiegato qui.)

La domanda parte dalla considerazione che, grazie a questi due “eventi”, gli utenti abbiano comprato a più non posso.

Dall’inizio della pandemia, infatti, affidarsi agli acquisti online ad al corriere è diventata una pratica che da comune è passata quasi a giornaliera.

Nei primi giorni della pandemia e della quarantena, dunque, c’è chi ha approfittato di questa possibilità ma anche chi ha cercato di approcciarsi a questo strumento con criterio.

Non era strano, infatti, disinfettare pacchi e superfici e la maggior parte delle persone si era astenuta dall’acquistare beni non necessari.

Ormai, però, conviviamo con il Coronavirus da veramente molto tempo e, nel weekend, la corsa all’acquisto grazie agli sconti ed ai ribassi ci è sembrata un ritorno, felice, alla normalità.

Se avete acquistato uno o più pacchi e siete in attesa della loro consegna, però, è ora di ripassare le norme riguardo l’igienizzazione di ciò che entra in casa vostra.

Secondo quanto riporta FanPage, infatti, non è assolutamente necessario disinfettare i pacchi che arrivano in casa.

Il motivo è che il Covid-19 difficilmente potrà sopravvivere su cartoni, pacchi e pacchetti che sono sottoposti a tutto l’iter di imballaggio e spedizione.

Differenti studi avevano evidenziato come le particelle del virus fossero in grado di sopravvivere anche 24 ore sul cartone ma si trattava di dati decisamente “non reali”.

Di certo il Covid-19 può vivere su superfici non “umane” per qualche tempo ma solo in condizioni di laboratorio.

Il veicolo maggiore di contagio, per quello che sappiamo adesso, sono le goccioline respiratorie che rendono tanto necessario e fondamentale l’utilizzo della mascherina.

(Se trovate difficile non farvi appannare gli occhiali dalla mascherina qui trovate qualche suggerimento.

in questo articolo potete leggere come evitare che vi “tormenti” le orecchie).

Non è escluso che qualcuno possa contagiarsi toccando una superficie “infetta” ma è anche doveroso sottolineare che questa è una probabilità veramente poco concreta.

Chi vuole sentirsi assolutamente al sicuro può, sicuramente, usare un disinfettante normale per sterilizzare i pacchi ma non è necessario arrivare a tanto.

Basterà seguire alcune semplici regole per sentirsi al sicuro e godersi felicemente i propri acquisti!

Ricevere il pacco dal corriere usando la mascherina e mantenendo il distanziamento

Aprire il cartone e buttare immediatamente l’imballaggio negli appositi contenitori

Lavare immediatamente le mani ed usare i gel appositi

Pulire e disinfettare la superficie sulla quale abbiamo posato i pacchi appena arrivati

(meglio evitare di posarli sul tavolo, sul letto e sulla tovaglia)

Nessuno dice che dobbiate allarmarvi e vivere nel terrore, anzi!

Queste misure sono ottime per evitare di farsi prendere dal panico ad acquisti (ormai) fatti ma non preoccupatevi.

Potete godere dei vostri nuovi acquisti senza paure!

Qui trovate un articolo che vi aiuterà a capire se avete risparmiato davvero: com’è andato il vostro shopping?