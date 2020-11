Portare la mascherina è, ormai, una necessità ed un dovere: ciò non toglie che, molto spesso, sentiamo male alle orecchie. Ecco la soluzione.

Indossare la mascherina è, sicuramente, uno dei modi migliori per proteggersi dal Coronavirus.

I dispositivi di protezione individuale, infatti, ci assicurano un minimo di protezione e la mascherina è il primo strumento che abbiamo a disposizione e che dobbiamo usare.

La mettiamo ovunque: per strada, sull’autobus, dentro i locali. Insomma, ormai è un capo decisamente indispensabile.

Spesso, però, anche senza rendercene conto, soffriamo per la scomodità di questo dispositivo: oggi scopriamo come difenderci dal… mal d’orecchie!

Male alle orecchie per via della mascherina: ecco le soluzioni

Dolore alle orecchie, sindrome alla Dumbo (ti guardi allo specchio e non ti riconosci più), indolenzimenti vari.

Le mascherine, per quanto utili, sono davvero uno strumento difficile da usare!

Vi avevamo già consigliamo cosa fare per evitare che vi appannino le lenti degli occhiali in questo articolo: oggi scopriamo cosa fare per il dolore… alle orecchie!

Ci sono alcuni metodi, infatti, per evitare che i lacci della mascherina torturino i nostri padiglioni auricolari.

Pronti a scoprirne qualcuno insieme?

cappelli, bandane, cerchietti : la soluzione più semplice è quella di integrare al vostro look… un altro elemento!

Bandane, cerchietti o cappelli, ad esempio, possono risultare degli ottimi alleati contro il dolore provocato dalla mascherina.

Vi basterà agganciare la mascherina non più dietro le orecchie ma, con un nodo , al tessuto di una bandana od al cappello .

Nel caso del cerchietto potete infilare i lacci della mascherina nelle estremità ed indossarlo normalmente.

Ricordatevi solo di tendere per bene gli elastici , in modo che la mascherina sia ben aderente!

capelli ed acconciature : in molti stanno usando i capelli e le acconciature per agganciare la mascherina… salvando le proprie orecchie!

Soprattutto chi ha i capelli corti, però, si trova decisamente in difficoltà. Tentate di creare due piccoli ciuffi (se non riuscite a raccogliere i capelli vicino alle orecchie, va benissimo anche sulla sommità della testa) ed agganciate la mascherina… ai capelli !

Chi ha i capelli lunghi, invece, può decisamente sbizzarrirsi. Vanno bene code basse e laterali, trecce o chignon. L’importante è sempre indossare la mascherina correttamente!

accessorio… personalizzato : online trovate tantissimi tutorial (e in molti negozi potete acquistarli senza problemi) che vi spiegano come realizzare un salva orecchie per la mascherina.

Si tratta di una striscia di tessuto (con due bottoni alle estremità) che vi permette di agganciare la mascherina direttamente dietro la testa, evitando le orecchie!

Potreste anche provare a realizzare uno scudo protettivo , sempre seguendo uno dei tutorial online: questi dispositivi non vanno agganciati alle orecchie!

In fondo a questo articolo trovate due tutorial presi da Youtube : che ne dite di fare un tentativo?

la graffetta: infine, un metodo veramente ingegnoso è quello della graffetta. Come potete vedere nella foto qui sotto, basta una semplice graffetta per evitare di attaccare gli elastici alle vostre (povere) orecchie!

Vanno bene anche forcine e fermagli, l’idea è sempre la stessa.

Usate la graffetta come… orecchio finto! Attaccando le due estremità della mascherina alla graffetta potrete indossare il dispositivo di protezione in maniera sicura e senza usare le orecchie.

Un vero e proprio… colpo di genio!

Petits tips pour les masques dont les élastiques sont trop grands/remontent dans les yeux/font trop de buée dans les lunettes/font mal aux oreilles quand on a les cheveux longs :

– passer les élastiques dans un trombone

– passer le trombone dans l’élastique du chignon pic.twitter.com/oUdbScAcsM — Chloé 🌸 (@ChloeNouniz) May 26, 2020

Inutile ricordarvi che la mascherina è fondamentale per proteggere noi e gli altri in questo terribile momento storico.

Indossare correttamente la mascherina, infatti, può fare veramente la differenza!

Se usare uno di questi trucchi per evitare i disagi legati all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale può esservi utile a sopportare meglio l’imposizione, ben venga.

Ricordate sempre che la mascherina deve essere aderente al volto e coprire interamente naso e bocca.