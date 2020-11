By

Un grande problema è quello della rimozione dei capelli e dei peli dal piatto della doccia in modo facile e veloce. Scopriamo i metodi.

Pochissime sono le persone che amano fare le faccende domestiche, soprattutto se poi bisogna far fronte a scarichi otturati o odori nauseabondi che proprio non vogliono andare via.

Uno dei compiti che tutti troviamo più disgustosi, forse quello più disgustoso di tutti per molti versi, è quello di rimuovere i capelli e i peli che spesso rimangono impigliati nello scarico della doccia.

È importante fare questa operazione regolarmente, per non rischiare che lo scarico si otturi e che quindi non filtri il passaggio di acqua.

Capita però che non riusciamo proprio a togliere questi rimasugli con le mani.

Semplicemente altre volte invece preferiremmo un metodo più veloce.

Esistono a tal proposito dei metodi infallibili liberarci di questo fastidioso e nauseante inconveniente.

Scopriamo insieme come agire.

Come togliere i capelli ed i peli dagli scarichi del nostro bagno

Il bicarbonato è un grandissimo aiuto in casa per ogni evenienza.

Per liberarci da peli e capelli possiamo usare questa tecnica semplicissima.

La prima cosa da fare è buttare su per giù almeno un litro di acqua bollente nello scolo.

Successivamente, subito dopo, mettiamo due cucchiai di bicarbonato.

Aspettiamo qualche ora che il bicarbonato agisca.

In seguito va buttata nuovamente dell’acqua bollente per liberare lo scarico della doccia.

La Crema depilatoria è anch’essa un agente utilissimo nella lotta ai peli negli scarichi.

Le creme depilatorie sono fatte apposta per indebolire i peli e renderli fragili, fino quasi a farli scomparire.

Per rimuovere i capelli e i peli dallo scarico possiamo utilizzare questo metodo che coinvolge proprio le creme depilatorie.

Bisogna semplicemente svuotare un tubetto di crema depilatoria nello scarico e lasciamola agire per qualche ora, o anche tutta la notte.

Possiamo tranquillamente scegliere una crema depilatoria molto più economica in modo tale da non dover sostenere spese onerose.

Trascorso il lasso di tempo che abbiamo deciso, bisogna poi procedere sciacquando lo scarico, meglio se con un getto d’acqua molto potente.

In questo caso lo scarico della doccia sarà finalmente libero da peli e capelli.

Il tutto ha valenza anche se i peli, ovviamente, non sono più attaccati al nostro corpo ma si trovano nello scarico della doccia.

Infine, se proprio i peli non ne vogliono sapere di andar via, bisogna passare al metodo più particolare dell’utilizzo dell’aspirapolvere.

Questo metodo richiede un lasso di tempo maggiore.

Bisogna innanzitutto aspettare che sia trascorso un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo utilizzato la doccia, in modo che lo scarico sia il più asciutto possibile.

Poi settiamo l’aspirapolvere alla massima potenza e posizioniamo il tubo dell’aspirapolvere direttamente sull’apertura dello scarico.

Peli e capelli verranno risucchiati in pochissimi secondi.

Questo metodo risulta essere quello più efficace fra i molti utilizzabili proprio perché il getto forte dell’aspirapolvere tende a risucchiare tutto.

Bisogna però fare davvero particolare attenzione ed evitare che l’aspirapolvere possa risucchiare anche altro.

Fate sempre attenzione infine ai vostri capelli mentre vi lavate la faccia sotto la doccia, cosa sconsigliatissima, perché in questo modo potrete capire se effettivamente ci sono perdite cospicue.