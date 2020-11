Justin Bieber è stato nominato ai Grammy Awards per il suo album Changes. Sul web è subito scoppiata la polemica.

Justin Bieber ha debuttato nel mondo della musica quando era poco più di un bambino, ma nonostante tutto è riuscito a coltivare, a differenza dei suoi colleghi, una solida carriera. Tant’è che vanta tutt’oggi una vasta pubblicazione di album inediti che non hanno soltanto numerosi riconoscimenti dai fan, ma anche dagli addetti del settore.

Nelle scorse ore, infatti, sono uscite tutte le nomination dei Grammy Awards 2020 e il cantante canadese è riuscito a conquistarsi ben 4 candidature per il suo ultimo album, Changes. La scelta degli esperti del settore ha fatto però storcere il naso agli utenti della rete nostrani che si aspettavano che le stesse candidature potessero essere destinate anche al gruppo The Weekend, che purtroppo è rimasto a digiuno di nominations. A complicare le cose agli occhi di alcuni utenti della rete, non tutti ovviamente, c’è stata anche un’ultima dichiarazione, che protestato contro le nominations ricevute in quanto ha chiarito che il suo ultimo lavoro discografico non fa parte del genere pop, come sarebbe stato erroneamente categorizzato dai grammy a R’n’b.

Questa sua dichiarazione ha fatto storcere il naso a molti utenti, in quanto hanno trovato l’atteggiamento del cantante spocchioso e irrispettoso in quanto a parere loro non meriterebbe nemmeno una candidatura agli Oscar della musica.

Justin Bieber è stato nominato ai Grammy Awards e la reazione degli utenti sono state delle più varie, visto che nemmeno al diretto interessato la candidatura non è andata giù.

Grammy Awards, Justin Bieber precisa: “Non ho fatto un album pop”

Le nomination ai Grammy Awards 2020 hanno causato non pochi malumori, tant’è che molti si aspettavano che ad avere almeno qualche candidatura fosse la band dei The Weekend piuttosto che Justin Bieber. Quest’ultimo, come precisato, è stato il primo a storcere il naso di fronte alla sua candidatura, ma non perché non ritenga che il suo ultimo lavoro non sia all’altezza, ma semplicemente perché ci ha tenuto a precisare che i suoi ultimi pezzi non hanno nulla a che vedere con la musica pop.

Qui di seguito è possibile leggere alcuni dei commenti più significativi legati alla vicenda, che è diventata nel giro di poche ore tra le tendenze di Twitter del giorno:

comunque non so come vi va, vi state lamentando perché Justin Bieber ha detto che il suo album è stato spacciato per pop e non per quello che è cioè R&B.

ditemi cosa c’è di sbagliato perché io non capisco, l’avrebbero fatto tutti ora perché è lui dovete per forza attaccarlo. — giulia⛄ (@giusblake) November 24, 2020

Comunque dico l’ultima cosa: queste che criticano sempre Justin Bieber sono le stesse che nella summer2k16 ballavano a Gallipoli sorry, what do you mean e love yourself.

I said what I said — ᴍᴇʟ (@bieber_isart) November 24, 2020

NON JUSTIN BIEBER CHE SI STA LAMENTANDO PERCHÉ IL SUO ALBUM NON È STATO NOMINATO TRA GLI R&B BRO LETTERALMENTE NESSUNO SAPEVA CHE HAI USCITO UN ALBUM — duda ☼ (@foIkwt) November 24, 2020

Cioè raga è stato nominato Justin Bieber e The Weeknd no NO RAGA MA STIAMO IMPAZZENDO #GRAMMYs pic.twitter.com/0AurjuXJ8M — Satura⚡ (@3lectricalStorm) November 24, 2020

Io che leggo i tweet degli haters di Justin Bieber nominato a 4 Grammy mentre i loro beniamini nemmeno per la sagra della castagna: pic.twitter.com/9qEV6uZ9tf — ᴍᴇʟ (@bieber_isart) November 24, 2020

Ricapitolando:

• Nominano lo schifo che ha fatto Justin Bieber E LUI SI LAMENTA

• Beyoncé ti amo ma 9 nomination un pelino eccessive

• Dynamite solo una nomination giusto per zittire noi fan

• Selena, The Weeknd e Katy NULLA

• MA CHI CAZZO SONO STI BLACK PUMAS? #GRAMMYs pic.twitter.com/1UxG4vxp80 — Giacomo (@giacomobacchioc) November 24, 2020

non Justin Bieber che viene nominato per Yummy, canzone dal testo profondo, significativo e illuminante

non le Little mix che dopo 9 anni di carriera e dopo aver scritto tantissime canzoni con tematiche importanti non hanno mai ricevuto una nomination

i lyrics dicono tutto ⬇ pic.twitter.com/bGdDF7PKSK — ▽ (@Jesys__smile) November 24, 2020

il white man privilege è justin bieber che oltre a venire nominato per dei flop chiarissimi se ne lamenta, mentre the weeknd che ha avuto un successo enorme quest’anno viene scagato — bby frog ☽ (@fIwrchild) November 24, 2020

La candidatura di Justin Bieber ai Grammy Awards è scatenato non poche polemiche nel mondo della rete e c’è chi addirittura sostiene che lui sia stato privilegiato, a differenza di The Weekend, soltanto perché sia un uomo bianco. Peccato però che tra i nominati c’è anche Beyoncé che di candidature ne ha ottenute ben nove.