WhatsApp, attenti al messaggio-virus che vi cancella tutto

L’allarme arriva dal web. Ci sarebbe in circolo un messaggio-virus che bloccherebbe il funzionamento dell’app e cancellerebbe le chat.

Il boom dell’utilizzo di app sta toccando l’apice. Ormai ci sono app per qualsiasi utilizzo, dal cercare il benzinaio più vicino al lavare la macchina comodamente sdraiato sul divano. Le App (abbreviazione di Applicazioni) sono diventate fondamentali nella vita quotidiana, specialmente in questo periodo di pandemia, e tante volte hanno svolto un importante compito. Basta pensare che il Governo stesso con “Immuni” (l’app per il tracciamento dei positivi) aveva posto questa tecnologia al centro del progetto di prevenzione.

Tra le applicazioni più usate c’è WhatsApp, l’app di messaggistica per eccellenza. L’allarme parte proprio dagli ingegneri che in questi anni, grazie ai tanti aggiornamenti ed innovazioni, hanno portato e mantenuto l’app di messaggistica ai vertici delle classifiche. I tecnici mettono in guardia gli utenti che, specialmente in questo periodo di festa, è probabile riceveranno molti messaggi inusuali, dal mittente sconosciuto o catene di Natale.

Bhe!! fate attenzione si potrebbe celare un virus che comprometterebbe l’utilizzo di Whatsapp sul tuo cellulare e se non si interviene per tempo potrebbe cancellare tutte le chat presenti. Bel danno e bella scocciatura ma niente paura, basta non aprire messaggi per non permettere al virus di fare danni sul tuo account whatsapp, sempre se questo è sicuro. Quindi niente allarmismi basta fare attenzione ai messaggi che riceviamo, sospettare di mittenti sconosciuti, caratteri strani o solo uso della punteggiatura e catene di messaggi, saremo liberi di continuare ad usarla senza conseguenze negative.

Gli stessi programmatori hanno confermato che nell’ultimo aggiornamento di Whatsapp sono state inserite difese informatiche proprio per evitare ‘a monte’ il disagio