Come lavare l’auto senza muovere un muscolo: le app salva vita

Come lavare l’auto senza stress e senza doversi muovere da casa o dall’ufficio: le app che salvano la vita con costi contenuti

C’è chi vive solo in funzione della sua auto e chi invece vede l’autolavaggio come un incubo o quanto meno una perdita di tempo oltre che di soldi. Per tutti però esiste un modo di lavare l’auto comodamente da casa o dalla vostra scrivania. Sono app salva vita e salva stress perché garantiscono un perfetto risultato a prezzi modici e senza dover spostare di un metro la vettura.

Alzi la mano a chi non è mai capitato di essere di fretta e non riuscire a trovare il tempo di lavare la propria auto, magari proprio quella sera che dovrai uscire con lei/lui? Ma non solo…Questa idea è dedicata anche a quelli che sono già in tensione per il traffico di tutti i giorni e non hanno voglia di perdere altro tempo per andare dal benzinaio o all’autolavaggio. Ma anche a chi non ha a disposizione un giardino o uno spiazzo per lavarsi la macchina in proprio senza dare fastidio a nessuno.

Pensate come sarebbe comodo avere chi lo fa per voi, per di più magari mentre state lavorando, cenando, guardando la vostra serie tv preferita. Così avrete molto più tempo a disposizione e sarete sicuri di avere la macchina, il furgone o un altro mezzo tirato a lucido con prodotti di qualità

Come lavare l’auto, le app di servizi italiani che facilitano la vita ai guidatori

Sono diverse le app italiane nate negli ultimi anni che permettono di prenotare un servizio di lavaggio dell’auto sotto casa o direttamente sul posto di lavoro senza muovere un dito. E tutte le app possono essere scaricate sia su iTunes che su Google Play. Unico motivo della vostra presenza, se volete farvi lavare anche gli interni e quindi servono le chiavi della macchina.

Partiamo con www.misterlavaggio.com che consente di prenotare in mobilità, scegliendo data e luogo del lavaggio. Garantito l’utilizzo di prodotti eco-friendly con basso impatto ambientale e massimo rispetto per il mezzo.

Stesso discorso che vale per Wash Out, un’app omonima sviluppata da una startup milanese nel 2016. Prenotazione e pagamento attraverso l’app dedicata, lavaggio senza acqua con detergenti professionali, attivo per ora a Roma, Milano, Torino e Firenze.

Sempre italiano è Washora. Dopo aver scaricato l’app, l’utente prenota il lavaggio sotto casa o presso una delle strutture convenzionate. Infine Lavygo, altra app per l’autolavaggio a domicilio disponibile a Roma. An che in questo caso i lavaggi sono eseguiti a secco.