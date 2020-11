Black Friday: ecco come funziona e se si risparmia davvero. Tante le offerte nell’ultimo venerdì di novembre, ma serve attenzione

Il Black Friday è arrivato. Come da tradizione ormai consolidata anche in Italia, l’ultimo venerdì del mese di novembre è dedicato a sconti particolari su articoli di vario genere. In particolare tecnologia, ma anche abbigliamento e oggetti per la casa. Non si tratta di una sola giornata di sconti, perché ormai il “venerdì nero” è esteso per più tempo, a volte anche per un’intera settimana e più. I siti bersagliano di offerte, e anche in televisione si moltiplicano gli spot. Ma come capire se si sta risparmiando davvero? I venditori puntano sui forti sconti, spesso presunti. In media la percentuale di risparmio è di poco superiore al 20%. Ma si trovano facilmente offerte al 30%, e a spesso anche al 50% e più.

Ti potrebbe interessare anche – Black Friday, cos’è e perché tutti ne parlano

Black Friday, capire come risparmiare davvero

Ma si tratta davvero di sconti reali? Per il Black Friday, in sostanza, vale la stessa regola dei classici saldi. Bisogna innanzitutto fidarsi dei grandi store, sia fisici che online. Aziende importanti ed affermate difficilmente propongono sconti “gonfiati”, ed infatti spesso le percentuali di sconto non sono così alte. E a tal proposito è bene non fidarsi di sconti troppo alti: spesso nascondono qualche magagna. Di certo, il metodo più sicuro è monitorare l’articolo che ci interessa in “tempi di pace”, ossia quando non ci sono sconti, per capire quanto costa normalmente. In questo modo si può fare un sereno confronto quando viene offerto in sconto. Per chi è pratico con la tecnologa e sa fare shopping online, esistono siti e app che monitorano i prezzi dei grandi store, come Amazon, e ci dicono per ogni prodotto la “history” dei suoi prezzi nel corso del tempo. Potremo così, sapere il minimo storico al quale è stato proposto e soprattutto essere avvisati con delle notifiche quando il prezzo cala.

Leggi anche – Black Friday 2020: tutti gli sconti più alti sui notebook