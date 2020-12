By

Covid-19, ecco il bollettino di oggi martedì 1 Dicembre 2020: leggiamo i dati ufficiali rilasciati dalla Protezione Civile e le ultime notizie

I dati del bollettino di Coronavirus di ieri, evidenziavano un numero totale di casi di poco superiore alle 16.000 unità.

Un dato sicuramente alto ma in netto ribasso rispetto al trend delle ultime settimane.

I dimessi sono stati 309 mentre le vittime, purtroppo, 672.

Nel frattempo il Governo si prepara ad affrontare la delicata situazione legata alle feste natalizie.

Oggi, alle 15, infatti, è prevista una riunione per discutere e definire il prossimo decreto.

Ecco cosa sappiamo.

Coronavirus e Natale: ecco le probabili disposizioni del nuovo DPCM in uscita oggi

Il nuovo DPCM, discusso oggi alle 15 da una riunione di maggioranza del Governo, potrebbe entrare in vigore dal 4 Dicembre e durare fino al 10 Gennaio.

Secondo le parole del ministro Speranza, riportate da FanPage, tutte le regioni italiane potrebbero diventare zona gialla.

In questa maniera congiunti e fuori regione potranno tornare alle proprie abitazioni (o chi vuole raggiungere una seconda casa potrà farlo) almeno fino al 20 Dicembre.

I licei e le scuole, invece, con ogni probabilità non riapriranno fino al 7 o 10 Gennaio.

La stretta delle misure restrittive del DPCM di Natale entrerà in vigore, probabilmente, intorno al 20 Dicembre per durare poi, ininterrottamente, fino al 10 Gennaio.

Coprifuoco obbligatorio dalle 22 di sera fino alle 6 del mattino, con un focus particolare sulle nottate di Natale e Capodanno.

Vietate qualsiasi tipo di celebrazioni private o nei locali e, soprattutto, con persone non conviventi.

Chiuderanno, con ogni probabilità, hotel di montagna e piste da sci.

Autorizzate, con ogni probabilità, le messe anche se entro e non oltre le 22 senza eccezioni neanche per quella della notte di Natale.

I negozi potranno rimanere aperti fino alle 21, con orario prolungato, per evitare assembramenti a causa dello shopping.

In attesa di notizie più certe e sicure, a seguito della conferenza di oggi, analizziamo il bollettino ufficiale dei casi di Coronavirus di oggi, martedì 1 Dicembre 2020.

Covid-19, il bollettino di oggi 1 Dicembre 2020: tutti i nuovi dati ufficiali

Per fare un raffronto completo con tra i dati di eri e quelli di oggi, potete trovare qui il bollettino di ieri, 30 Novembre 2020.

I numeri che trovate di seguito riguardano la situazione nazionale della pandemia di Covid-19 e sono stati rilasciati dalla Protezione Civile.

Più in basso trovate i dati precisi dell’incremento giornaliero dei casi per ogni regione.

Totale casi: 19.350

Dimessi/Guariti: 27.088

Ricoverati: 376

Terapie intensive: 81

Morti: 785

Tasso di positività: 10,6% (-1,9%)

Tamponi: 182.100

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Passiamo ora ad analizzare il dato riguardante tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

Ieri la Lombardia è finalmente scesa sotto i 2.000 casi giornalieri, mentre il Veneto e l’Emilia-Romagna registravano il più alto numero di casi regionali.

La quarantena e le misure del lockdown hanno avuto un impatto sicuramente negativo su molte città e comuni: qui vi abbiamo parlato del rapporto annuale della Sapienza che stila la classifica delle città più vivibili d’Italia.

Nel frattempo, con l’inizio del mese di Dicembre, c’è anche chi si chiede quando e come arriverà la tredicesima 2020: qui trovate tutte le informazioni a riguardo.

Ecco le cifre dei nuovi casi per ogni regione:

Lombardia: +4.048

Piemonte: +1.617

Campania: +1.113

Veneto: +2.535

Emilia-Romagna: +1.471

Lazio: +1.669

Toscana: +658

Liguria: +339

Sicilia: +1.339

Puglia: +1.659

Marche: +337

Abruzzo: +396

Friuli Venezia Giulia: +736

Umbria: +144

Sardegna: +420

P.A. Bolzano: +94

P.A. Trento: +156

Calabria: +318

Valle d’Aosta: +25

Basilicata: +156

Molise: +60