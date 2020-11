Come ogni anno, è uscita la classifica ufficiale delle città migliori dove vivere in Italia. La prima posizione è una incredibile sorpresa!

Lo studio, stilato da ItaliaOggi e dall’Università La Sapienza di Roma, è arrivato alla sua 22° edizione.

Nella lista sono presenti molte le città italiane, valutate per molteplici criteri sia in positivo che, ovviamente, in negativo.

Ecco qual è la città italiana dove la qualità della vita è superiore a tutte le altre.



Classifica ufficiale delle migliori città italiane: la vincitrice a sorpresa

Il primo posto di questa importante classifica è, a sorpresa, occupato da Pordenone.

Il comune friulano, dove vivono già più di 51.000 fortunati, ha raggiunto la vetta della classifica, scalzando Trento (oggi in seconda posizione).

Ogni città viene analizzata sulla base di nove categorie e, per raggiungere l’eccellenza, deve totalizzare un buon punteggio in almeno cinque.

Pordenone, a quanto pare, ha totalizzato i numeri più alti in molti degli aspetti fondamentali.

I criteri di giudizio sono: sicurezza e reati, ambiente, affari e lavoro, sicurezza sociale, istruzione e formazione capitale umano.

Decisamente un bel risultato!

Ogni criterio di giudizio, poi, forma una classifica a parte nella quale ci sono vincitori e vinti.

Pordenone ha totalizzato un buon punteggio in ognun ambito, salendo al top del gruppo 1 (quello, appunto, dove i punteggi sono buoni in più di cinque categorie).

All’ultimo posto della classifica totale, invece, c’è Foggia.

Sarebbe questa la città dove si vive peggio in Italia!

Foggia avrebbe, infatti, totalizzato il punteggio più basso nel gruppo 4, quello dove si trovano tutte le città con punteggi insufficienti in 7 categorie su 9.

Grandi assenti dalle prime posizioni sono tutte le maggiori città italiane!

Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli e Venezia si attestano nelle posizioni centrali (se non ultime) di questa importante classifica.

Ma vediamo un sunto delle posizioni più importanti. Dove si trova la tua città?

Intanto la top 10:

Pordenone Trento Vicenza Padova Ascoli Piceno Verona Treviso Bolzano Udine Siena

Guardiamo invece le ultime cinque posizioni della classifica totale dove si collocano le città nelle quali si vive peggio in Italia.

103) Napoli

104) Crotone

105) Agrigento

106) Siracusa

107) Foggia

Ecco dove si trovano nella classifica tutte le più grandi città in ordine di posizionamento:

29) Milano

30) Venezia

31) Firenze

50) Roma

52) Genova

64) Torino

Dallo studio è emerso che la qualità della vita nelle province italiane è buona in 60 su 107 realtà analizzate.

Il 42% degli italiani, però, vive in comuni dove la qualità della vita è decisamente bassa.

Su tutto sono criminalità e sicurezza ad abbassare di molto il punteggio di tante città.

Il dato sulle città con un tenore di vita qualitativamente minore si attesta, purtroppo, nelle aree insulari e nel Sud Italia.

A quanto pare è qui che si trovano le situazioni più di disagio e criminalità.

Secondo Yahoo.it, infatti, oltre il 60% delle persone che vivono nel Mezzogiorno sperimentano una qualità della decisamente poco piacevole.

L’arrivo della lotteria degli scontrini (qui trovate tutte le informazioni per poter partecipare) potrà fare qualcosa per queste persone?

Indubbiamente, comunque, non è la vincita fortuita di un premio in denaro che dovrebbe fare la differenza.

Mancanza di infrastrutture, caos amministrativo, il dilagare di criminalità e tensioni sociali sono problemi endemici che andrebbero presi di petto anche dalle amministrazioni delle città più svantaggiate.

La lista della qualità della vita nelle città italiane, redatta ogni anno, dovrebbe servire come mezzo per individuare quali sono le aree nelle quali sarebbe necessario intervenire.

Come abbiamo già visto, però, spesso nel Sud Italia il caos la vince.

Il caso, clamoroso, della dimissioni dell’appena nominato commissario alla salute della regione Calabria seguite da una prima assunzione andata immediatamente male è esemplare.

Nel Nord Italia, invece, ed in alcune regioni centrali particolari come il Molise (che ha numerose città in posizioni decisamente invidiabili) la vita è migliore.

Certo la pandemia di Coronavirus (qui potete vedere i dati del bollettino di oggi, lunedì 30 Novembre) ha avuto i suoi effetti.

Moltissime sono le città (fra tutte Bergamo) che si sono trovate a passare dalle prime alle ultime posizioni di questa classifica.

La gestione della pandemia, insieme al disagio ed ai disservizi hanno sicuramente avuto un effetto non indifferente sulle nostre città.

Nell’augurarci che questa classifica possa servire da aiuto e da monito per il futuro, non ci rimane che porvi una domanda.

In che posizione si trova la vostra città?