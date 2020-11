Ultim’ora: le dimissioni di Zuccatelli, dopo la richiesta del ministro Speranza sono una realtà. Ora bisogna trovare il sostituto.

Il commissario della Sanità in Calabria ha dato le dimissioni.

Zuccatelli, infatti, ha deciso di dimettersi dal suo ruolo al commissario della Sanità che aveva assunto solo pochi giorni fa.

Fondamentale la richiesta del Governo. Ora, però, manca un sostituto.

Dimissioni Zuccatelli: chi sarà il nuovo commissario della Sanità in Calabria?

Come riporta Repubblica, Giuseppe Zuccatelli ha rassegnato le dimissioni da commissario della Sanità in Calabria.

A chiederlo, a quanto pare, sarebbe stato il Governo nella figura del ministro Speranza.

Duramente criticato nei giorni scorsi a causa di un suo intervento provocatorio sulle mascherine, Zuccatelli adesso ha deciso di dimettersi.

La decisione, certamente, non è stata spontanea: una telefonata del ministro Speranza ha richiesto le sue dimissioni, prontamente rassegnate.

Zuccatelli aveva dichiarato a Repubblica: “Nessuno mi ha chiesto di dimettermi, se il governo dovesse farlo non esiterei un secondo. Ma presentare dimissioni spontanee no, non è mio costume.”

Adesso si cerca un nuovo sostituto: da Palazzo Chigi non arrivano notizie.

Il nome di Gino Strada, invece, continua ad alimentare il dibattito anche sui social.

“Se dovessi fare il ministro reintrodurrei la dicitura Ministero della Sanità Pubblica.

Con me non ci sarebbero convenzioni con i privati. Non un euro.

Io sono per una sanità pubblica, di alta qualità e totalmente gratuita…..”

Calabria: senza commissario alla Sanità cosa succede?

La situazione legata alla pandemia di Coronavirus in Italia (qui i dati di ieri) rende estremamente importante la figura del commissario alla Sanità.

Questa figura, infatti, è quella del responsabile che deve redigere il “piano Covid” per la sua regione.

In Calabria, nelle settimane scorse, era già stato “licenziato” Saverio Cotticcelli, ex generale dei Carabinieri, che aveva ammesso candidamente, durante un’intervista televisiva, di non sapere questa fosse una sua responsabilità.

Dopo l’incredibile scivolone, il Governo aveva pensato bene di sostituire Cotticelli con Zuccatelli: una scelta che ha sollevato non poche critiche.

Giuseppe Zuccatelli, infatti, è protagonista di un video circolato in rete nel quale definisce le mascherine “inutili”.

A quanto pare il video risale ai primi mesi della pandemia ed è stato estrapolato da un discorso più ampio: ma internet, lo sappiamo, non perdona.

Zuccatelli (che oltretutto è positivo al Covid-19), adesso si è dimesso e la Calabria attende la nomina necessaria di un nuovo commissario.

Il nome di Gino Strada è quello più quotato: sarà lui a redigere il “piano Covid” per la regione Calabria?

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti