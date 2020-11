Tamponi fai da te anti Covid: in Veneto parte la sperimentazione | VIDEO

Il Veneto inizia la sperimentazione dei tamponi fai da te per accertare l’infezione da Coronavirus. Per la prima volta in Italia arrivano i test autonomi contro il Covid, che ognuno potrà fare da solo e senza le lunghe attese

Il Veneto presenta una grande novità. Arrivano i tamponi anti Covid “fai da te”, che tutti possono fare autonomamente per accertare la presenza del Coronavirus. Il presidente Luca Zaia ha presentato con una diretta Facebook la grande novità. Con lui il dottor Roberto Rigoli (presidente delle 14 microbiologie del Veneto), che ha presentato la sperimentazione dei test “fai da te” che parte oggi su 5.000 campioni. Si tratta di un doppio tampone molecolare “classico”, che consentirà a tutti di farsi il test in autonomia. Questi tamponi, di facile utilizzo, sono in fase sperimentale. Verranno distribuiti in farmacia, ma la loro efficacia sarebbe già conclamata. “Ci davano degli sprovveduti – ha detto Zaia durante la presentazione – e invece possiamo introdurre questa grande novità”.

Tamponi fai da te: in Veneto parte la sperimentazione

Inutile elencare gli infiniti vantaggi di una soluzione simile: si risparmia moltissimo tempo, ma soprattutto le attese e le complicazioni di un tampone classico. File, attese, rischi e anche le comprensibili preoccupazioni di beccarsi il contagio proprio quando ci si reca a farsi testare. “Quando dicevamo che il tampone fai da te sarebbe arrivato ci davano per matti – ha spiegato Zaia – adesso che anche l’Oms lo approva qualcuno comincia a prendersi sul serio”, ha spiegato il governatore durante la sua diretta Facebook. Chiaramente, i tamponi fai da te dovranno essere sperimentati e autorizzati alla diffusione in commercio, in misure molto superiori ai 5mila distribuiti attualmente.

