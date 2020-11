Lockdown, zona rossa | Mascherine, come usarle correttamente

Le mascherine sono diventate il simbolo di questa pandemia di Covid. Strumento immancabile tra lockdown e zone rosse. Ecco come usarle

Un anno fa non avevamo neanche bene presente cosa fossero. Magari guardandole, ci venivano in mente le sale chirurgiche. Oppure, nei rari casi in cui si incrociava qualcuno in strada che le indossava, si pensava a una persona malata o fanatica dell’inquinamento atmosferico. Oggi, invece, le mascherine sono diventate oggetto di uso comune. Ognuno di noi ne ha una. Nessuno ne è sprovvisto. Indossate sempre, tranne in casa.

Ma comunque a portata di mano, in tasca se abbiamo la bocca oggettivamente occupata da altre attività, come mangiare, bere o fumare. Purtroppo, l’incubo Covid che stiamo vivendo dallo scorso marzo, ha fatto diventare questi oggetti parte integrante della nostra vita. E chi prima sovente le dimenticava, oggi ammette a malincuore, che le mascherine sono diventate ormai un’abitudine, un riflesso automatico. Come prendere le chiavi o il telefono prima di uscire. Ma come si usano correttamente? A cosa servono di preciso? E soprattutto perché ci sono tante varianti, quali sono le differenze?

Mascherine, come usarle correttamente

Le mascherine vanno usate sempre, ormai. Tranne in casa (ma in quelle altrui andrebbero messe) o quando si mangia o si beve in strada o al ristorante. Sono fatte di stoffa, in prevalenza, anche se alcuni tessuti somigliano alla plastica. Sono lavabili o usa e getta. Ci sono con filtro o senza filtro. Grossomodo hanno tutte la stessa funzione: proteggere gli altri dalle nostre emissioni di particelle di saliva quando parliamo o tossiamo. Spesso, le mascherine servono per proteggere noi stessi dalle particelle di saliva emesse da chi ci sta intorno, ma non sempre. Resta il fatto che la mascherina è una barriera materiale per le particele di saliva, e quindi ha sempre una qualche utilità.

Mascherine, consigli pratici

Fondamentale che le mascherine coprano naso e bocca, per intero. Ma anche che non vengano tolte o abbassate vicino ad altre persone, e ovviamente mai durante una conversazione, nemmeno per pochi istanti.

Molti non hanno presente che ogni mascherina, anche quelle chirurgiche (che ricordiamo, sono usa e getta) hanno un ferretto in corrispondenza del naso, che va stretto per prendere la forma del nostro viso. In questo modo la mascherina aderirà bene al volto, facendo meglio il proprio lavoro.

Tenere presente che nelle mascherine chirurgiche, il verso corretto è quello con la parte colorata verso l’esterno. Non quella bianca. Queste mascherine non sono reversibili e vanno indossate nel giusto verso per funzionare in pieno.

Mettere e togliere le mascherine prendendole dai bordi, o ancora meglio dagli elastici. Evitare di toccarle con le dita

Mettere le mascherine nelle tasche dei pantaloni è anti igienico. Utilizzare una tasca in cui non sono stati posti altri oggetti o meglio un’apposita custodia, anche in stoffa.

Ricordarsi che le mascherine chirurgiche sono usa e getta. Buttarle via al massimo a fine giornata

Non toccare mai la mascherina nella parte interna, e possibilmente non deve andare in contatto diretto con la bocca o con le narici.

Nel caso la mascherina si bagni di saliva o muco, sostituirla.

Lavare le mascherine riutilizzabili a 60 gradi con comune detersivo, seguendo comunque le istruzioni del produttore. Tenere presente che anche quelle lavabili, si possono riutilizzare solo un determinato numero di volte. Seguire le indicazioni del produttore.

Ricordarsi che, in genere, le mascherine “alla moda” realizzate in stoffa normale, sono meno efficienti e si inumidiscono più facilmente durante l’uso. Sono comunque utili, ma non raccomandate. Meglio le chirurgiche, se non le mascherine tipo KPN95, FFP2 o FFP3

