Fabrizio Corona attacca Vacchi e Briatore: "Ecco cosa sono per me"

Il duro attacco di Fabrizio Corona a Flavio Briatore e Gianluca Vacchi nella sua intervista a “La7”

Fabrizio Corona prosegue la sua battaglia giudiziaria, e ospite da Massimo Giletti su La7, attacca duramente Gianluca Vacchi e Flavio Briatore.

L’ex paparazzo non le manda a dire: dure critiche all'”influencer” (una volta) re di Instagram, e soprattutto al noto imprenditore, ex manager di Formula 1. Fabrizio Corona ha presentato il suo libro, e ha colto l’occasione per demolire i due personaggi, già spesso discussi in passato.

Leggi anche – Alessia Fabiani che fine ha fatto? Ecco com’è oggi

Fabrizio Corona contro Briatore: “Ha fatto carriera grazie solo ai rapporti personali”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

“Mi chiedi se questi due li ho inventato io? Rido. Come potrei aver inventato due personaggi che secondo me rappresentano dei punti che secondo me nessuno deve copiare o seguire. Sono il nulla. Mi stai parlando del nulla assoluto. Sono due personaggi insignificanti – ha tuonato il sempre polemico Corona – anzi sai cosa ti dico? Mi dispiace quando inviti Briatore a commentare la politica. Lui non sa nulla. Parla di economia, ma non paga le tasse in Italia. Ma cosa mai può dirci una persona del genere? Se lo avessi fatto io sarei rimasto in galera per 50 anni”.

Fabrizio Corona prosegue nel suo attacco all’imprenditore con gli occhiali azzurrati: “Briatore è uno che ha fatto cose senza merito, ma grazie a dei rapporti personali. In un’epoca in cui in Italia giravano i soldi. Ha ricoperto ruoli di potere senza averne la capacità. Ha fatto finta di fidanzarsi con modelle come Heidi Klum o Naomi Campbell, solo per farsi pubblicità. Poi si è messo con una ragazza normale, che oggi è sua moglie”.

Ti potrebbe interessare anche – Iva Zanicchi ancora in ospedale con polmonite: “Sono un po’ in crisi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)