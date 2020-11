By

Iva Zanicchi è ancora in ospedale con la polmonite, è stanca e delusa, voleva tornare a casa. Vediamo cosa ha detto.

Iva Zanicchi è stata ricoverata giorni fa a Vimercate dopo la positività al coronavirus e le sue condizioni già erano peggiorate.

Su instagram già aveva cercato di rassicurare i propri fan dicendo loro di potersela cavare e di essere pronta ad affrontare la sfida che la attende.

La cantante di “zingara”, famosissima in tutto il mondo per la sua voce ed anche ex esponente politico dell’ala berlusconiana, sta cercando di affrontare il covid.

Oggi ci sono ulteriori novità.

Le preoccupazioni sono molto alte su di lei, vista la sua età. Un’altra perdita in questo 2020 per l’arte e la musica italiana sarebbe davvero troppo.

Il popolo italiano ancora non si riprende dalla morte di Gigi Proietti e Stefano d’Orazio.

Iva Zanicchi ha però aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni scrivendo: ”Sono sempre in ospedale ma sto bene. Sono un po’ in crisi perché pensavo di andare a casa ma invece mi è tornata la febbre e non mi lasciano andare via” per poi aggiungere “Adesso vediamo, sono un po’ delusa ma ho ancora la polmonite”.

In questo modo Iva Zanicchi, ancora positiva al covid, ha parlato delle sue condizioni in un video pubblicato su instagram dall’ospedale di Vimercate.

Ricordiamo che la cantante italiana di fama internazionale è stata ricoverata per una polmonite bilaterale che le è venuta pochi giorni dopo aver contratto il Covid 19.

Iva #Zanicchi, un tempo Aquila di Ligonchio, ridotta a cornacchia di #Giordano a rete4, qualche giorna fa diceva che la gente non ne può più delle limitazioni anti #Covid19 imposte dal Governo. Ricoverata in ospedale per Covid ha cambiato idea! Le auguro di rimettersi presto! — pensiero pungente (@velo_di_maia) November 9, 2020

Iva Zanicchi preoccupata per le proprie condizioni: ” Adesso vediamo che succede”

”Sono qui all’ospedale di Vimercate, un ospedale molto bello con stanze ariose dove ti curano bene e sono molto carini” racconta nel suo video la Zanicchi.

“Voglio salutare tutti – dichiara commossa Iva Zanicchi – perché io una dimostrazione di così grande affetto non l’ho mai ricevuta”.

La cantante di “Ti voglio senza Amore” , Iva Zanicchi ha poi concluso dicendo: “Adesso vediamo che succede, tra due giorni vi mando un altro video per farvi vedere anche il lavoro che fanno non solo questi medici e questi infermieri ma anche gli addetti alle pulizie che fanno dei sacrifico inenarrabili”.

La Zanicchi ha speso molte parole in favore del personale medico sanitario dell’ospedale, raccontando anche delle difficoltà che stanno vivendo.

“Stanno otto ore bardati senza poter andare in bagno, senza poter bere, incredibile! Pensateci, fate attenzione, proteggetevi e non intasate gli ospedali se non è proprio necessario’‘ dichiara.

Intanto il web è con lei.

Felice x tutte le xsone guarite o in via di guarigione #covid19 vedi Scotti, #Briatore, #Berlusconi, #Trump, #Zanicchi etc. e dispiaciuto x coloro, anche giovani che c’hanno lasciato.Domanda, ma x esempio in #Lombardia ricevono tutti le stesse cure?#Lariachetirala7 #Lariachetira — Bella Ciao Fans (@ItaTvfan) November 13, 2020

Potresti pensare per una volta anche ai morti?

Così, tanto per far passare il tempo. Oppure, pensa alla #zanicchi… anche lei era contraria a nuove chiusure, poi l’hanno chiusa in rianimazione. — Angelo Rindone (@AngeloRindone) November 11, 2020

Leggere le cattiverie su Iva Zanicchi e pensare come ci siamo ridotti #Zanicchi — Martino (@clinicmanager76) November 9, 2020