Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi 14 Novembre: come andrà questo sabato? Ecco tutte le indicazioni delle stelle.

Oroscopo di oggi 14 Novembre 2020: le previsioni di sabato segno per segno

Le stelle, oggi, favoriranno i nati sotto il segno di Scorpione, Pesci, Vergine, e Bilancia: sono loro, infatti, ad occupare i primi posti della classifica dell’oroscopo di sabato 14 Novembre.

Una giornata con pochi problemi e senza avvenimenti importanti, invece, aspetta i segni dei Gemelli, Ariete, Capricorno e Cancro.

Chi, purtroppo, ha a che fare con l’influenza negative delle stelle saranno Leone, Toro, Sagittario e Acquario.

Scopriamo insieme, nel dettaglio, che cosa succederà oggi, sabato 14 Novembre, ai segni zodiacali.

Oroscopo di oggi 14 Novembre Ariete

Giornata senza sbalzi per l’Ariete: non ci saranno momenti negativi e, grazie alla Luna, potreste anche capitarvi un piccolo colpo di fortuna.

Non male, no?

In amore potrebbe esserci qualche incomprensione data dalla vostra eccessiva (e ritrovata) vitalità: cercate di limitare le esplosioni.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Oggi gli amici del Toro sentiranno molto l’influenza negativa della Luna nel loro segno. Meglio evitare qualsiasi scontro: se potete, quindi, ritiratevi nella torre più alta del castello e non parlate con nessuno!

Sul lavoro siete poco concentrati e distratti e vi potrà capitare di commettere qualche piccolo errore.

Fate attenzione ad emicranie e mal di testa: oggi sono in agguato.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Giornata sicuramente meno eccitante di quella di ieri: Venere è sempre nel segno dei Gemelli e regala fascino e sensualità.

Purtroppo, però, oggi sarete circondati da nervosismo e preoccupazioni e non potrete fare a meno di assorbire tutte le energie negative dell’ambiente che vi circonda.

Puntate ad un weekend all’aria aperta per scrollarvi l’ansia di dosso.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 14 Novembre Cancro

Una bella giornata per tutti coloro nati sotto il segno del Cancro. La Luna sta iniziando un transito positivo nel vostro segno e quindi la giornata di oggi, seppur non entusiasmante, sarà all’insegno dell’ottimismo.

Riscoprite il piacere di parlare con gli amici e con il partner, provate a fidarvi di nuovo degli altri: questo sabato non vi deluderà.

Sul lavoro dovete ancora trovare un equilibrio ma la volontà di far bene non manca.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Brutta giornata per gli amici del Leone. Ci sarà quasi sicuramente una brutta discussione in famiglia; non importa se avrete torto o ragione, perderete la pazienza in maniera veramente esagerata.

Cercate di contenervi e di fare attenzione alle parole che usate.

Una spesa imprevista peggiorerà la giornata: domani, sicuramente, andrò meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

La giornata della Vergine non potrebbe iniziare in modo migliore: sarete energici e felici!

Dal punto di vista fisico non vi siete mai sentiti così bene da un po’ di tempo a questa parte: meglio approfittarne!

Le stelle vi guardano con benevolenza: vi aspetta, per oggi, una sorpresa speciale.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 10

Oroscopo oggi Bilancia

Nonostante alcuni battibecchi legati a questioni lavorative e qualche, probabile, dissapore in famiglia vedrete che le nubi che si addensano sulla vostra giornata si diraderanno quasi subito, cari amici della Bilancia.

L’amore, soprattutto, vi dà la forza per andare avanti questo periodo: chi di voi dovesse sottovalutare la forza dei sentimenti degli altri andrà incontro a giornate pesanti.

Per oggi, per fortuna, tutto bene!

Amore: 10

10 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 14 Novembre Scorpione

Giornata bellissima per i nati sotto il segno dello Scorpione. Il Sole ha fatto l’ingresso nel vostro segno, illuminando tutto il vostro cammino.

Sarete vincenti sotto tutti gli aspetti: il lavoro procede a gonfie vele (anche se è tanto e vi impegna molto) mentre in amore sarete i più fortunati dello zodiaco.

Cercate solo di non gongolare troppo.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Sagittario

Caro Sagittario, la giornata di oggi sarà molto probabilmente da dimenticare. Il Sole in opposizione nel tuo segno rende la giornata caotica e veramente improduttiva.

Un contrattempo potrebbe crearti grosse difficoltà e renderti la vita veramente impossibile.

Fai attenzione a non scaricare tutto il tuo nervosismo su chi ti sta vicino: il loro amore è per te fondamentale (e per ora ancora molto presente).

Amore: 7

7 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata senza scosse per il Capricorno. La salute non è al top, forse avete esagerato con l’attività fisica: è giunto il momento di prendervi cura di voi! Sappiamo che niente può fermarvi ma cogliete l’occasione della giornata di oggi per fermarvi e rilassarvi.

In amore, per fortuna, la situazione migliora.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 14 Novembre Acquario

La Luna è sfavorevole a tutti gli amici nati sotto il segno dell’Acquario, oggi. Fate attenzione, soprattutto alle difficoltà di carattere economico: potrebbero creare incomprensioni e litigi con il partner oppure in famiglia.

Per fortuna l’amore non è in crisi in questo momento e riuscirete a risollevarvi da ogni contrattempo.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

La giornata dei Pesci sarà sicuramente emozionante e positiva.

Le stelle prevedono uno sviluppo veramente improvviso ma estremamente gradito: una buona notizia od una grande opportunità lavorativa vi verranno comunicate oggi.

In amore tutto procede per il meglio: chi è single dovrebbe guardarsi intorno. Qualcuno vorrebbe conoscervi meglio.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

