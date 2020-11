Alessia Fabiani che fine ha fatto? Ecco com’è oggi

Alessia Fabiani è nota al pubblico del piccolo schermo per aver affiancato Ilary Blasi a Passaparola, ma che fine ha fatto oggi?

Alessia Fabiani è stata una delle protagoniste indiscusse del piccolo schermo intorno agli anni 90. La showgirl è nota per aver partecipato al quiz di Gerry Scotti Passaparola, dove ricopriva il ruolo di letterina.

Alessia, durante il corso di quest’avventura, non era di certo da sola. A rendere iconica la famosa sigla del programma, (Uh la la, Vieni a giocare e vinci con noi), c’erano anche Alessia Mancini, che ricopriva anche il ruolo di spalla del padrone di casa, Ilary Blasi, che non ha di certo bisogno di presentazioni, e Silvia Toffanin, che da anni conduce Verissimo.

La Fabiani, dopo l’esperienza televisiva al game show di canale 5, ha fatto lentamente perdere le tracce di se, tralasciando qualche piccola apparizione televisiva. Tanto da far sorgere spontanea una domanda, al pubblico che la seguita con affetto sul piccolo schermo, ma che fine ha fatto Alessia Fabiani?

Alessia Fabiani oggi: cosa fa l’ex letterina di Passaparola

Alessia Fabiani ha abbandonato per parecchio tempo il mondo dello spettacolo, preferendo la vita da mamma a quella di showgirl. Attualmente, però, è una dei 100 membri del muro di All Together Now, il game show condotto da Michelle Hunziker su canale 5. Oltre il ruolo di giudice, Alessia non sdegna nemmeno il teatro, di cui si è follemente innamorata.

Nonostante le malelingue, Alessia, durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, ci ha tenuto a ribadire che è quella di mettere da parte il lavoro per dare maggior spazio al suo ruolo di mamma è stata una scelta tutt’altro che sofferta e che rifarebbe anche ora tornando indietro nel tempo.

“Ho preferito mettere tutto da parte per concentrarmi nel mio ruolo di mamma ed iniziare a seguire un percorso artistico che mi rappresenti maggiormente” ha rivelato ai microfoni di Alfonso Signorini. “Nel teatro ho trovato la mia reale dimensione, ma non rinnego nulla di quello che riguarda il mio lavoro“ ci ha tenuto a precisare. “Non mi da fastidio che mi sia stata accostata l’immagine di lolita, perché dietro si nasconde sempre una donna con le palle“ ha spiegato, ribadendo che non ha nulla di vergognarsi del suo passato televisivo, quando ricopriva il ruolo di valletta di Gerry Scotti, che ha annunciato di essere positivo al virus.

“Nel corso della mia vita ho fatto tantissimi errori” ha raccontato l’ex showgirl. “Ma non mi pento di essere diventata mamma, i miei figli sono la cosa più bella che io abbia mai fatto“ ha dichiarato.

Alessia Fabiani è mamma di due gemelli, nati dalla sua relazione con Fabrizio Cherubini. Il loro amore è durato 8 anni, ma poi sono arrivati alla conclusione che era meglio dividere le proprie stare e ricomnciare da capo dal punto di vista sentimentale. “Oggi abbiamo un bellissimo rapporto, ma il nostro amore è finito 4 anni fa” ha rivelato. “Non è stata una decisione a cuor leggero, ma è stato per il bene di tutti. Sono stata molto male, ma d’altronde la vita è anche questo“ ha concluso.

Alessia Fabiana oggi è una donna realizzata, fiera del suo ruolo di mamma e più concentrata sulla dimensione artistica che più la rappresenta.