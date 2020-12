Programmi Tv oggi 2 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 2 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 2 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Stasera ci sarà uno show dedicato a Gigi Proietti. Su Rai1, alle 21.25, “L’Ultimo Re”, che ripercorrerà i momenti più belli della carriera del celebre attore romano scomparso poche settimane fa.

Sempre sulla Rai stasera è in programma su “Chi l’ha visto?”, la storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti.

Su LA7 alle 21:15 c’è spazio per i documentari con “Atlantide”, mentre se preferite un programma di attualità su Rete4 c’è “Stasera Italia” con gli approfondimenti della redazione del TG4.

Film in tv oggi: “Lo chiamavano Jeeg Robot”

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma se non lo avete già visto e volete un consiglio, se vi piace l’azione ed il cinema nostrano non potete perdervi su Rai Movie “Lo chiamavano Jeeg Robot” con Claudio Santamaria e Luca Marinelli.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 4 21:19 La vedova Winchester

Rai Movie 21:10 Lo chiamavano Jeeg Robot

Italia 1 21:19 The Legend of Tarzan

Iris 21:00 Magic in the moonlight

Cielo 21:20 Los Angeles di fuoco

Paramount 21:10 We are Marshall

Spike 21:30 Thunderbolt – Gara mortale

Canale 20 Mediaset 21:04 True Lies

Cine 34 21:00 Immaturi

Programmi di oggi: lo sport in tv

Settimana di coppe europee. Dopo le sfide di ieri di Inter e Atalanta, oggi tocca a Juventus e Lazio impegnate nel quinto turno di Champions League. I bianconeri, già qualificati, giocheranno in casa con la Dinamo Kiev, mentre i biancocelesti cercano l’impresa a Dortmund per centrare la qualificazione. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta alle 21 da SKY.

Per chi invece ama il pattinaggio sul ghiaccio, alle 20.00 su Rai Sport ci sarà la gara di Pattinaggio di Figura su ghiaccio Femminile in diretta da Osaka.