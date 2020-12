Buongiorno 4 dicembre: il santo, oroscopo, compleanni, morti ed eventi

By

Il 4 dicembre è stata una data molto movimentata nel corso dei secoli: di seguito gli eventi più importanti accaduti oggi

Il 4 dicembre è il 339° giorno del 2020, mancano 27 giorni alla fine dell’anno.

L’evento più importante del 3 dicembre è senz’altro l’invio del primo SMS della storia, avvenuto nel 1992. Il testo era “Merry Christmas”.

Il 4 dicembre è storicamente una data piena di eventi, abbiamo scelto per i nostri lettori quelli più importanti.

Il santo del giorno

Il santo del giorno è Santa Barbara. Auguri a tutte coloro che festeggiano l’onomastico oggi.

L’oroscopo del giorno

Ariete e Toro, come ieri non sarà una giornata facile. Gestite al meglio il nervosismo. Gemelli, non essere troppo spendaccione.

Cancro, le cose in amore vanno molto bene, fai in modo che questa positività venga colta anche a lavoro. Leone, non farti distrarre troppo dal lavoro, hai anche una vita privata!

Vergine e Bilancia, avete bisogno di sfogarvi con una persona importante. Fatelo! Scorpione, non mettere l’amore in secondo piano.

I Sagittario che lavorano part-time avranno piacevoli sorprese. Capricorno, un po’ di sano ottimismo ogni tanto non fa male!

Acquario, oggi la Luna è opposta dopo alcuni giorni positivi. Pesci, il periodo negativo passerà presto, devi essere paziente.

I nati il 4 dicembre

1575 – Monaca di Monza, religiosa italiana. Fu protagonista di un famoso scandalo che sconvolse Monza agli inizi del XVII secolo;

– Franco Morbidelli, pilota motociclistico italiano. Corre in MotoGP con la Yamaha; 1996 – Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool.

I morti il 4 dicembre

1334 – Papa Giovanni XXII, papa, arcivescovo cattolico e cardinale francese;

1943 – Camillo Olivetti, ingegnere e imprenditore italiano. E’ il fondatore dell’azienda Olivetti;

– Nilde Iotti, politica italiana. E’ stata la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati; 2019 – Javier Aguirre, regista, sceneggiatore e direttore della fotografia spagnolo.

Gli eventi accaduti il 4 dicembre

1532 – La Sacra Sindone viene gravemente danneggiata da un incendio;

– La Sacra Sindone viene gravemente danneggiata da un incendio; 1783 – Alla Fraunces Tavern di New York, il generale George Washington dà l’addio formale ai suoi ufficiali;

– Alla Fraunces Tavern di New York, il generale George Washington dà l’addio formale ai suoi ufficiali; 1942 – Olocausto: a Varsavia, due donne cristiane, Zofia Kossak Szczucka e Wanda Filipowicz, rischiano la vita fondando il Consiglio per l’assistenza degli ebrei;

1945 – Con un voto di 65 a 7, il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione degli USA alle Nazioni Unite;

– Con un voto di 65 a 7, il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione degli USA alle Nazioni Unite; 1968 – Viene fondato il quotidiano Avvenire dalla fusione di due giornali cattolici italiani, L’Italia e L’Avvenire d’Italia;

– Viene fondato il quotidiano Avvenire dalla fusione di due giornali cattolici italiani, L’Italia e L’Avvenire d’Italia; 1969 – I membri delle Pantere Nere, Fred Hampton e Mark Clark, vengono uccisi nel sonno durante un’incursione compiuta da 14 poliziotti di Chicago;