Elettra Lamborghini, rivelazione scandalosa: ” io lo faccio sempre”

Elettra Lamborghini, personaggio amatissimo dal pubblico, si fa scappare rivelazioni scandalose. I follower impazziscono

La cantante più amata e più discussa dagli italiani ne ha combinata un’altra delle sue. La prosperosa Elettra nella sua ultima stories ha confessato ai suoi follower di ‘farlo sempre’ e non solo in vasca da bagno, situazione nella quale si riprende nella stories, ma anche in piscina. E non è una confessione sfuggita, ma una vera e propria ammissione da parte della giunonica show girl. Lei, fiera nella sua vasca da bagno ammette: “io faccio sempre la pipì in vasca”.

Non solo, rincara la dose invitando i milioni di followers ad ammetterlo ed unirsi a lei in questo coming out della vescica, convinta che siano molti di più gli ipocriti o vergognosi che non lo ammettono piuttosto che quelli sinceri come lei che non solo lo ammettono, ma ne fanno quasi un vanto.

Il dubbio è che i tanti followers, inebriati dalle forme della Lamborghini, perdano di lucidità e possano condividere qualunque cosa, anche quella di un ‘ritiro spirituale’ che Elettra auspica per chiudere questo 2020.

Si perchè, nonostante i suoi successi professionali, il suo singolo “musica” (il resto scompare) è al 5°posto nella classifica dei video musicali italiani più visti del 2020, e la felice situazione sentimentale, neo sposa dell’amato Afrojack, questo 2020 ha stufato anche lei. Ha voglia di andare in vacanza, anche se la sua vita quotidiana non è poi così diversa da una villeggiatura per sua stessa ammissione.

Certo che vederla immersa in quella vasca, cullata dall’acqua calda che le inumidisce la pelle sicuramente ha fatto venire voglia di vacanza anche a tutti i suoi followers. C’è solo da sperare che Elettra Lamborghini ci ripensi e non si chiuda in un lungo ritiro spirituale fino al 2021, i suoi fan non lo sopporterebbero