Chi è Olivia Paladino la donna che ha conquistato il cuore del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Tutto sulla first lady.

Della sua persona e della sua vita non si conosce moltissimo, nessuna informazione è mai trapelata su di una più approfondita biografia della donna.

Non essendo un personaggio famoso ed essendo inoltre molto riservata non ha mai dato agio a nessuno di poter andare in fondo alla sua vita privata e sentimentale.

Sempre molto fine ed elegante, la compagna di Giuseppe Conte ben poche volte si è mostrata in pubblico e né tanto meno sui social. Non ha infatti nemmeno un profilo Instagram.

Olivia è figlia di Cesare Paladino, noto proprietario dell’hotel 5 stelle nel cuore di Roma Hotel Plaza, e dell’attrice svedese Ewa Aulin che tra gli anni ’70 e ’90 ha recitato anche in Italia.

La compagna del premier Giuseppe Conte, nell’ultimo periodo al centro dei riflettori mediatici, in gioventù sembra abbia frequentato le migliori scuole della Capitale, ricevendo così un’istruzione eccellente.

Inoltre Olivia Palatino, secondo quando riportato da varie fonti giornalistiche, avrebbe una figlia pre-adolescente coetanea del figlio del suo compagno, il premier Giuseppe Conte.

Ma, assolutamente, Olivia non è solamente la compagna del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha bensì oltre che un carattere decisamente forte anche una carriera alle spalle di tutto rispetto.

Chi è Olivia Paladino: la donna che ha conquistato il cuore del Presidente Giuseppe Conte

Nome : Olivia Paladino

: Olivia Paladino Luogo di nascita: Roma

Roma Data di nascita: 1980

1980 Età: 40

40 Altezza: 170 cm

170 cm Compagno: Giuseppe Conte

Giuseppe Conte Segno Zodiacale: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Professione : Manager del settore alberghiero

: Manager del settore alberghiero Peso: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Tatuaggi: Nessuno

Olivia Paladino è una imprenditrice e manager del settore alberghiero.

Sin da giovane ha studiato nelle migliori scuole della sua città natale e successivamente Olivia ha iniziato a gestire alcuni tra i migliori hotel della Capitale.

Bisogna sottolineare che a quanto pare la donna ha seguito le orme del padre Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza, il 5 stelle nel cuore di Roma.

L’Hotel Plaza, situato a pochi passi da Piazza Navona, è uno degli hotel più conosciuti di Roma e per esso Olivia si occupa di marketing, eventi e manifestazioni.

Negli ultimi due anni si è sentito parlare molto di lei proprio per la sua relazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Il Presidente Conte ed Olivia Paladino hanno circa 15 anni di differenza, essendo Olivia appena quarantenne poiché nata nel 1980 mentre Conte nel 1964, quindi di 56 anni.

La coppia si sarebbe conosciuta grazie proprio ai figli nati dalle precedenti relazioni. I due bambini sono infatti coetanei (nati nel 2008) e frequentano la stessa scuola.

Tra i due sembrerebbe che ci sia subito stato il colpo di fulmine proprio durante una riunione a scuola con i genitori, ma anche su questa storia si conosce ben poco.

La coppia è in ogni caso comunque molto discreta e sono state rarissime le volte in cui sono stati visti in uscite di coppia, tant’è che per molti c’era aria di crisi.

Quest’ultima è poi stata smentita da un’uscita pubblica durante una serata di beneficenza al San Carlo di Napoli. Nell’ultimo periodo la coppia sarebbe stata fotografata per la prima volta dopo l’emergenza Covid durante una cena a due in un famoso ristorante delle zone di Velletri.

La polemica per “la scorta intervenuta in sua difesa”.

Nei primi giorni di Dicembre Olivia Paladino è finita al centro di una polemica assieme al suo compagno, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per un presunto utilizzo della scorta assegnata al Presidente del Consiglio.

Lo stesso Presidente Giuseppe Conte sarebbe stato infatti indagato per peculato poiché la sua scorta personale sarebbe intervenuta a tutela della fidanzata.

Sembrerebbe infatti che Olivia si sia ritrovata incalzata dalle telecamere del programma “Le Iene” condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. A causa di ciò si sarebbe riparata in un supermercato fino all’arrivo degli agenti di scorta.

Sul punto è stato sentito anche il responsabile comunicazione di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, ma tutto doveva essere ancora chiarito.

La sera della conferenza stampa in cui il Presidente Conte ha annunciato le misure del DPCM Natale è stata fatta chiarezza anche su questo punto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha infatti smentito tutto quanto durante la conferenza stampa dichiarando che la scorta era lì per lui.