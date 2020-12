Belen Rodriguez non le ha di certo mandate a dire su Instagram. La showgirl ha lanciato l’ennesima frecciata a Stefano De Martino?

Belen Rodriguez ha stupito tutti i suoi fedeli sostenitori, quando mesi fa annunciò la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. I due, dopo il ritorno di fiamma, hanno fatto sognare milioni di italiani che ora sono profondamente dispiaciuti non solo nel vederli separati, ma anche nel vedere che il loro rapporto non è più quello di un tempo, anzi.

Stefano e Belen sembrano essere ormai ai ferri corti e l’ultima riflessione postata sull’Instagram di lei, secondo i suoi fedeli sostenitori, sembrerebbe essere rivolta proprio al suo ex. Segno che purtroppo c’è ancora molto astio tra loro, ma sarà realmente così? Belen ha lanciato l’ennesima frecciata a Stefano? Vediamo cosa ha scritto.

Belen Rodriguez riflessiva su Instagram: “Semina bene e raccogli bene”

Belen Rodriguez, come anticipato, sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad una lunga riflessione. Riflessione che secondo gli utenti della rete sembrerebbe essere rivolta proprio al suo ex Stefano De Martino. Com’è noto, infatti, ora tra i due non scorre buon sangue. Anche se lei ha definitivamente voltato pagina al fianco di Antonino Spinalbese.

“Tu prova a chiudere gli occhi e sogna in grande. Continua a pensare a tutte le cose che vorresti ottenere e cammina per conquistarle” ha esordito la modella su Instagram, che è stata la destinataria di una frecciata a Striscia La Notizia. “Quando cadrai, fai in modo di rialzarti tutte le volte e impara a perdere perché nella vita succede” prosegue la Rodriguez.

“Ma quando capita, accetta tutto con il sorriso e comportati sempre bene, sii un uomo giusto“ scrive Belen. “Sii sempre gentile e rispettoso, soprattutto con le persone più deboli. Rispetta il prossimo e non essere mai irriconoscente” aggiunge per poi concludere con quella che ai fan è sembrata una frecciata al conduttore di Made in Sud. “Semina bene per raccogliere bene, ti servirà“.

Belen si è limitata ad esprimere una riflessione in generale o con le sue parole, come hanno interpretato i fan, voleva colpire Stefano De Martino?