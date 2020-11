Andrea Iannone ha ricevuto il tapiro da Striscia La Notizia per la condanna per doping. Non è mancata la frecciata a Belen Rodriguez.

Andrea Iannone è recentemente finito al cento della polemica a causa della condanna ricevuta per doping. Il pilota, infatti, non potrà gareggiare per ben 4 anni. Una punizione giudicata, dai suoi fedeli sostenitori, fin troppo dura e dal diretto interessato è stata definita totalmente ingiusta, tant’è che ha intenzione di muoversi per vie legali per fare ricorso e scendere in campo prima del tempo stabilito dalla condanna ricevuta.

Nel frattempo però Striscia La Notizia ha deciso di consegnargli il tanto ambito tapiro d’oro, proprio per la severa condanna ricevuta. A dare il premio, come sempre, è stato Valerio Staffelli che oltre a riprendere la condanna inflitta al pilota gli ha lanciato anche una frecciata sulla fine della sua storia con Belen Rodriguez.

Come avrà reagito Andrea Iannone a Striscia La Notizia nel sentir nominare la sua ex fidanzata che tanto lo ha fatto soffrire?

Striscia La Notizia consegna il tapiro ad Andrea Iannone: lui imbarazzato

L’inviato di Striscia La Notizia, dopo aver consegnato il tapiro d’oro ad Andrea Iannone ed aver parlato brevemente della condanna ricevuta a causa delle accuse che lo vedrebbero aver fatto ricordo al doping per vincere le gare in cui ha preso parte, non poteva di certo non menzionare Belen Rodriguez con cui lo sportivo ha avuto una relazione. Terminata perché la showgirl pare abbia preferito, a suo tempo, tornare con l’ex marito Stefano De Martino, ma il ritorno di fiamma è durato meno di un gatto in tangenziale e i due si sono nuovamente separati ed hanno da poco ripreso con le loro vite al fianco di altre persone.

“Signor Iannone” ha esordito Valerio Staffelli. “Prima le strappano via il cuore di Belen e dopo arriva anche la squalifica“ ha tuonato, facendo riferimento alla relazione finita con la Rodriguez, che di recente è apparsa piuttosto audace sui social, senza però menzionare la storia d’amore avuta dopo con Giulia De Lellis, anche qui terminata perché lei ha preferito tornare con il suo storico ex fidanzato, Andrea Damante.

“Il cuore è un muscolo, è come tale bisogna tenerlo allenato“ ha replicato il pilota senza scomporsi più di tanto. Anche se non ha mai nascosto che parlare della sua vita privata ed essere il protagonista della cronaca rosa non è qualcosa che lo rende particolarmente felice in quanto preferirebbe concentrarsi maggiormente sulla sua professione. Professione che al momento sembrerebbe essergli stata strappata ingiustamente.

#Iannone si consola col Tapiro d’Oro: “Cercherò di capire come essere utile alla #MotoGP“.

Il pilota squalificato quattro anni per doping: “Sentenza dura, il ricorso si può fare ma bisogna capire”.#SportMediaset https://t.co/bRakyVKbYc — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) November 19, 2020

Belen Rodriguez, a differenza di Giulia De Lellis, sembrerebbe però non essersi fatta sentire con il suo ex fidanzato, per mandargli un messaggio di affetto a causa del periodo difficile che sta vivendo in questi mesi a causa delle accuse di doping.