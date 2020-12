By

Cosa avrà deciso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte? Lo scopriremo a partire dalle 20:15 quando inizierà la conferenza stampa.

Ore decisive quest’ultime in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri assieme alla sua squadra ha avuto un acceso confronto con i governatori delle regioni italiane in vista del DPCM Natale che verrà reso noto a partire da questa sera.

In questi giorni si sono susseguite molteplici informazioni circa le misure che il Governo avrebbe adottato per far fronte alla pandemia durante il periodo delle feste di Natale.

Non saranno semplici comunicazioni, il Presidente Conte ha deciso di parlare al popolo italiano e di illustrare le misure che saranno adottate con il nuovo DPCM.

Stemperare gli animi del popolo italiano non sarà facile, in questi giorni le anticipazioni che sono state diffuse non sono piaciute ad una buona parte della popolazione che sul web si è già scagliata contro il Governo.

Per poterne parlare però bisogna necessariamente attendere l’ufficializzazione delle misure.

Vediamo in dettaglio cosa è stato detto durante la Conferenza Stampa.

Alle 20:15 la popolazione tutta ascolterà ciò che il governo Conte ha deciso per il periodo natalizio

Parole chiare da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni divise in colori, è un sistema che sta funzionando e che si sta rivelando efficace permettendoci di adattare le nostre misure graduandole” così inizia il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la cura dei contagi con un indice rt attualmente uguale a 0,91. Registriamo anche un calo dei ricoveri delle terapie intensive. Nel giro di un paio di settimane tutte le regioni saranno gialle. Un risultato davvero significativo”.

“Stiamo evitando un lock-down generalizzato che sarebbe stato molto penalizzante, questi risultati ci confortano ma sono in arrivo le festività e se affrontassimo con misure proprie delle aree gialle dovremmo affrontare un nuovo rialzo della curva“.