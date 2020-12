Indovina il vip misterioso. E' diventato famoso grazie a un libro

Il vip misterioso di oggi è un personaggio molto noto, non solo in Italia. E’ diventato famoso dopo aver scritto un libro qualche anno fa

Oggi vi invitiamo a indovinare qual è il vip misterioso del quale vogliamo parlarvi.

Innanzitutto, primo indizio, oggi abbiamo scelto un uomo. Dante direbbe che è “nel mezzo del cammin di nostra vita”, quindi un uomo di mezz’età con la passione per il calcio.

Se ancora non basta per indovinare, e sarebbe strano il contrario, aggiungiamo che si tratta di una persona molto famosa, non solo in Italia. E’ italiano ma non vive più nel nostro paese. Da qualche anno vive infatti negli Stati Uniti d’America, paese che l’ha accolto quando è ‘andato via’ dall’Italia.

E’ un uomo del Sud Italia, non è soltanto un giornalista ma anche uno sceneggiatore e simbolo della lotta alla mafia.

La sua notorietà è arrivata grazie al suo mestiere principale: lo scrittore. Ha scritto infatti diversi libri, alcuni di questi hanno avuto un enorme successo in tutto il mondo.Uno in particolare gli ha letteralmente cambiato la vita a causa dell’eco che ha ottenuto.

Chi è il vip misterioso? I suoi libri spesso diventano serie tv di successo

Hai indovinato di chi stiamo parlando? Ricapitoliamo: dalla foto è un tifoso del Napoli, è’ nato infatti nel capoluogo campano, precisamente a Secondigliano, ma è cresciuto a Caserta. E’ uno scrittore, giornalista, sceneggiatore e simbolo della lotta alle mafie.

Ultimo indizio, nel 2006 ha pubblicato un libro che ha avuto un grande successo ma che gli ha causato anche tanti problemi con la malavita organizzata. Il titolo del romanzo è “Gomorra” da cui è nata l’omonima famosissima serie Tv.

Adesso è chiaro, stiamo parlando di Roberto Saviano, giornalista e scrittore napoletano.

Roberto Saviano, biografia e carriera

Nome : Roberto Saviano

: Roberto Saviano Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Data di nascita : 22 settembre 1979

: 22 settembre 1979 Età : 41

: 41 Altezza : 175 cm

: 175 cm Compagna : informazione non disponibile

: informazione non disponibile Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Professione : Scrittore, giornalista, sceneggiatore

: Scrittore, giornalista, sceneggiatore Peso : 74 kg

: 74 kg Tatuaggi: Nessuno conosciuto

Roberto Saviano è nato a Napoli il 22 settembre 1979, precisamente nel quartiere Secondigliano.

Il padre è un medico di Frattamaggiore e la madre ha origini trentine.

Cresce però a Caserta, dove prende la maturità scientifica. Si laurea poi in Filosofia all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Già a 17 anni collabora con il Partito Marxista-Leninista Italiano scrivendo per il settimanale Il Bolscevico.

Diventa giornalista nel 2002, lavora per Il Manifesto e per il Corriere del Mezzogiorno.

La notorietà arriva nel 2006, quando pubblica il libro Gomorra. Il libro è ispirato a fatti reali che riguardano la camorra.

I fatti che riporta nel libro provocano l’ira di alcuni camorristi, che lo minacciano. Gli viene assegnata dunque una scorta.

Gomorra ha venduto circa 10 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in 52 lingue.

Il New York Times l’ha inserito nella classifica dei 100 libri più importanti del 2007.

Il titolo completo del libro è Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra.

Ha scritto anche altri romanzi di successo: ZeroZeroZero nel 2013, La paranza dei bambini nel 2016 e Bacio feroce nel 2017.

Ha anche scritto diversi racconti, saggi, audiolibri e prefazioni. Tra questi spicca il racconto Il contrario della morte, che risale al 2007.

Dai suoi libri sono nate spesso serie tv di grande successo, la più famosa è ovviamente Gomorra – La serie, in onda dal 2014.

Roberto Saviano è l’ideatore della serie, che è stata distribuita in 170 paesi del mondo.

ZeroZeroZero ha ispirato una serie tv andata in onda nel febbraio 2020, diretta da Stefano Sollima, lo stesso regista della serie Romanzo Criminale.

La paranza dei bambini ha ispirato uno spettacolo teatrale messo in scena nel 2017 e un film diretto da Claudio Genovesi nel 2019. Ha vinto l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura.

Saviano ha partecipato anche ad alcune trasmissioni televisive. Vieni via con me, nel 2010, insieme a Fabio Fazio su Rai Tre.

Quello che (non) ho, nel 2012, sempre con Fabio Fazio ma stavolta su La7.

Roberto Saviano: uno scrittore sotto scorta, nel 2016 con Pif.

Ha collaborato con diverse testate giornalistiche in tutto il mondo.

Tra queste L’Espresso, La Repubblica, Washington Post, New York Times, Newsweek, El País, Die Zeit, Der Spiegel, Expressen, The Guardian e il The Times.

A causa della sua vita sotto scorta non si sa nulla della sua vita privata, tranne che vive a New York da qualche anno.