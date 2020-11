Altri due storici conduttori di Striscia la notizia lasciando la conduzione del programma. Lo annunciano loro stessi durante la trasmissione.

Un momento emotivamente toccante quello a conclusione dell’appuntamento del 30 Novembre con Striscia Notizia.

I due conduttori molto commossi nelle loro parole hanno annunciato la fine del loro percorso televisivo alla conduzione dello show di Canale 5.

Insieme a loro sono state affrontate molteplici inchieste durante il corso di ben 15 anni di conduzione.

Questo momento fa seguito ad un altro molto toccante avvenuto ormai un mese fa quando Ficarra fu costretto a condurre in assenza del suo collega ed amico Picone.

“Vi starete domandando come mai non c’è Valentino (Picone) -disse in quel momento il conduttore – che purtroppo stasera ci seguirà da casa” per poi spiegare che il suo collega ed amico “stava aspettando per precauzione il risultato del test molecolare dopo essere risultato positivo al test sierologico“.

In conclusione aveva detto:” Io faccio un grande in bocca al lupo al mio compare, torna presto“.

Parole che ora risuonano in modo più forte siccome i due si sono apprestati a dire addio alla conduzione di Striscia la notizia, il famosissimo programma di Antonio Ricci.

Ficarra e Picone lasciano la conduzione di Striscia la Notizia

Per molti anni Ficarra e Picone si sono alternati alla conduzione di Striscia la notizia insieme ad un cospicuo numero di colleghi, tutti veterani del fortunato tg satirico di Canale 5.

I due conduttori infatti hanno fatto parte del gruppo di coppie voluto da Antonio Ricci affinchè potessero stare dietro il bancone del noto tg satirico.

La prima volta alla conduzione fu nella primavera del 2005, ben 15 anni fa.

A sorpresa la coppia di conduttori ha dichiarato che dal prossimo anno non saranno più alla conduzione di Striscia la notizia.

Il percorso per i due con il tg satirico “finisce qui” ma non escludono di poter ritornare in futuro.

I due al termine del discorso hanno ringraziato fortemente Antonio Ricci assieme alle costumiste, ai registi ed a tutti i lavoratori dello spettacolo dietro le quinte dello show che li hanno visti alla conduzione in un alternarsi di 15 anni.

Al posto di Ficarra e Picone torneranno due grandi protagonisti dello show; Gerry Scotti e Michelle Hunziker che a Settembre aveva già affiancato Ezio Greggio alla conduzione.

I due artisti saranno insieme per una quarta edizione dal 2015.

La conduttrice Michelle Hunziker ha raggiunto un totale di ben 15 stagioni, per un totale di 981 appuntamenti.

Invece il conduttore Gerry Scotti ha fatto la prima apparizione nel 1996, collezionando un totale di 8 edizioni con ben 152 puntate.

Il web è già fortemente toccato dalle parole a sorpresa dei due conduttori.

