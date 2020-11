Stéphanie Frappart arbitra Juventus-Dinamo Kiev: è la prima volta

Stéphanie Frappart arbitra Juventus-Dinamo Kiev: per la prima volta in assoluto una donna dirigerà una partita di Champions League

Juventus-Dinamo Kiev conta per entrambe, perché i bianconeri possono ancora arrivare primi nel girone di Champions League e gli ucraini entrare in Europa League. Ma conterà ancora di più perché ad arbitrare la partitra dell’Allianz Stadium sarà la francese Stéphanie Frappart, prima donna nella storia del calcio.

Una designazione che riscrive la storia ma non stupisce. La 37enne francese è infatti in asdcesa continua, anche nel calcio maschile. Lo scorso anni infatti aveva già diretto a Istanbul la Supercoppa Europea, il derby tutto inglese tra Chelsea e Liverpool 2-2 (successo del Chelsea ai rigori). E alla fine della partita le erano arrivati i complimenti di tutti. “Abbiamo provato che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non abbiamo paura di sbagliare”, aveva detto lei poco prima di entrare in campo e poi lo aveva dimostrato con i fatti.

Stéphanie non è in effetti il primo fischietto donna che arriva così in alto. Tra il 2003 e il 2009 la svizzera Nicole Petignat aveva diretto tre partite di qualificazione a quella che allorasi chiamava ancora UEFA.

Ma lei è stata la prima a debuttare nella Ligue 1, il massimo campionato francese nell’aprile del 2019 con Amiens-Strasburgo. Da lì è stata promossa tra gli arbitri della massima serie francese. E quest’anno ha anche diretto l’Italia Under 21 nella partita contro l’Armenia (6-0 per gli azzurri).

Stéphanie Frappart arbitra Juventus-Dinamo Kiev: tutti aspettano il suo debutto alll’Allianz Stadium

La designazione di Stéphanie Frappart per Juventus-Dinamo Kiev di Champions League sta facemndo il giro del web. Tra curiosità e attesa tutti l’aspettano al varco.

Direzione di gara francese per #JuveDynamo.

La partita sarà arbitrata dalla Signora Stéphanie Frappart, coadiuvata da Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale Karim Abed, VAR Benoît Millot, AVAR Delajod Willy.

L'arbitro francese sarà la prima donna della storia a dirigere una partita di #ChampionsLeague. #Frappart è stata scelta per la sfida di Torino di mercoledì sera. In questa stagione ha già debuttato in Europa League, arbitrando la partita tra Leicester e Zorya.