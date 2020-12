A quanto pare un’altra nazione ha superato il record per numero di morti della Gran Bretagna. Vediamo in dettaglio i dati allarmanti.

Il record per il numero di morti era detenuto dalla Gran Bretagna che nell’ultimo periodo purtroppo era stata caratterizzata da perdite significative all’interno della popolazione vista la tragedia del covid-19.

Questa pandemia in tutto il mondo sta strappando la vita di molte persone togliendo loro il futuro e strappando un pezzo di cuore a tutte le persone che hanno fatto parte della vita di chi purtroppo è andato via.

Purtroppo ormai i vari Stati del mondo fanno un conteggio quotidiano dei morti per coronavirus ed in base a questi dati che vengono costantemente aggiornati è ormai inevitabile constatare quale sia lo stato con il maggior numero di morti.

Lo stato con il maggior numero di morti per coronavirus: tutti i dettagli

Purtroppo l’Italia è il paese con il maggior numero di morti. Il paese in cui è iniziata la pandemia del continente e dove infuria di nuovo oggi è infatti salito ad un totale di 65.011 morti lunedì, rispetto ai 64.500 della Gran Bretagna.

L’Italia ha quindi superato la Gran Bretagna ed entrambe sono seguite da Francia (58.282), Spagna (48.013) e Russia (46.846). Lunedì inoltre l’Italia ha segnalato altri 491 decessi per coronavirus e 12.025 nuovi casi.

Il virus, secondo quanto riporta il Dailymail, è divampato di nuovo nel sud Italia, “travolgendo le infrastrutture mediche campane in scene che ricordano la carneficina in Lombardia di marzo e aprile che ha terrorizzato l’Europa”.

Parlando ancora dell’Italia, in Campania, regione molto popolosa che gravita intorno a Napoli, ha contato solo 430 morti per coronavirus al 15 giugno. Il totale è ora salito a oltre 2.300. Purtroppo il bilancio complessivo delle vittime dell’Italia ha superato quello della Gran Bretagna ed anche da un punto di vista regionale è facilmente notabile.

Tra i Paesi in Europa che registrano il maggior numero di morti, l’Italia ha il dato peggiore con una media giornaliera di 629 negli ultimi sette giorni. L’Italia è poi seguita anche dalla Russia con 542 morti al giorno, la Germania 431, la Gran Bretagna 424 e la Polonia 397.

L’Italia però presenta un dato diverso per quanto riguarda i contagi. E’ infatti al quarto posto per i paesi che segnalano il maggior numero di infezioni al giorno, con una media di 16.170 casi negli ultimi sette giorni.

La Gran Bretagna, in confronto, riporta una media di 18.815 al giorno anche se quest’ultimo è aumentato nelle ultime due settimane.

Tra le motivazioni che si celano dietro questo elevato numero di morti in Italia secondo il DailyMail ci sono:

la sua popolazione anziana;

una struttura sociale in cui i giovani spesso convivono con gli anziani, esponendoli al virus;

un sistema sanitario sotto-finanziato;

mancanza di preparazione e organizzazione;

La Germania, una nazione molto più grande dell’Italia, ad esempio ha un bilancio delle vittime di un terzo dell’Italia o della Gran Bretagna ed anche questo dato è assolutamente da prendere in considerazione nel panorama dei confronti fra stati.

E’ da specificare che poco più della metà dei decessi registrati per Covid-19 in Italia sono stati riportati nella prima ondata mentre ora la situazione sembra essere comunque in stato di lievi miglioramenti. L’Italia ha quindi superato la Gran Bretagna per un record che purtroppo dà molto su cui riflettere.