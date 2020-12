Oroscopo di oggi 16 Dicembre 2020: leggiamo cosa ci aspetta per la giornata di oggi secondo l’influenza delle stelle e dei pianeti!

Come ogni mattina ecco il consueto appuntamento di InstaNews con l’oroscopo e la classifica dei segni per la giornata odierna.

Scopriamo insieme a che punto della classifica ci troviamo e che cosa hanno in mente le stelle per noi!

Nell’articolo troverete previsioni accurate per tutti i segni zodiacali: questo vuol dire che potete leggere anche le previsioni della giornata della vostra cotta e capire come muovervi!

Ecco la classifica e le previsioni di tutti i segni per la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi 16 Dicembre 2020: classifica dei segni e previsioni per tutti

Oggi, agli ultimi posti della classifica dei segni troviamo Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli: purtroppo, per oggi, dovrete stringere i denti e cercare di pensare al futuro.

A metà classifica ci sono, invece, Pesci, Capricorno, Scorpione e Bilancia: in questa giornata, a seconda di come deciderete di affrontare quello che succederà, potrete trionfare come, purtroppo, perdere.

I primi posti della classifica sono, invece, occupati da Cancro, Ariete, Toro e Vergine: oggi le stelle vi proteggono e vi permettono di raggiungere grandi risultati.

Approfittatene!

Ora che abbiamo letto la classifica, guardiamo attentamente alle previsioni accurate per ogni segno dello zodiaco di oggi, mercoledì 16 Dicembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Oggi tutti coloro nati sotto il segno dell’Ariete dovrebbero iniziare a guardare alle loro prospettive per il futuro.

Le stelle segnalano, infatti, nuove possibilità che si concretizzeranno entro la fine di Dicembre: per questo motivo, quindi, potete iniziare a guardare al futuro con speranza!

Il lavoro, soprattutto se non vi piace, potrebbe oggi ricevere una scossa molto forte.

In amore, invece, trovate finalmente la pace che stavate, da lungo tempo, cercando: forse è nel partner che avete già, forse è nella decisione che prenderete oggi di aver bisogno di stare da soli.

In ogni caso, sappiate che la scelta che farete è quella giusta. Lo dicono le stelle!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Giornata meravigliosa per il Toro che inizia, finalmente, a capire che cosa prova nei confronti di un’altra persona.

Oggi è un giorno importante per i sentimenti: potresti finalmente dichiararti o ricevere una dichiarazione e, per chi è in coppia, fare un decisivo ed importante passo in avanti.

Sul lavoro le stelle favoriscono l’impiego: se sei alla ricerca, oggi è il giorno giusto per farti avanti!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Giornataccia per i Gemelli che si troveranno a fare i conti con una situazione lavorativa che, semplicemente, non sopportano più.

Qualcosa o qualcuno impedisce alla vostra creatività di splendere e vi sentite proprio come se vi venissero tarpate le ali.

Dovrete cercare di trovare una soluzione ai vostri problemi lavorativi, altrimenti rischiate di iniziare ad odiare quello che fate.

In amore, oggi, avete qualche cosa da chiarire con il partner o con una persona cara a voi vicina: cercate di non farvi trascinare dalla rabbia.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Oggi è una giornata positiva per gli amici del Cancro nonostante Saturno riesca sempre e comunque a mettervi qualche bastone fra le ruote.

Soprattutto dal fronte lavorativo, infatti, vi troverete a valutare nuove opzioni delle quali stavate (lungamente) aspettando il risultato.

In amore, nonostante le ultime piccole incomprensioni, tutto procede per il meglio: chi è in coppia può aspettarsi, nel prossimo futuro, dei decisi passi in avanti!

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo di oggi 16 Dicembre Leone

Giornata difficile per il Leone visto che, proprio oggi, tutti i nati sotto questo segno devono andare incontro ad una valutazione lavorativa che non andrà bene.

I critici più feroci del vostro lavoro siete e rimarrete, in ogni caso, voi stessi: per questo, ogni volta che non fate qualcosa al massimo delle vostre possibilità, siete sempre tristi e scontenti.

Nonostante oggi in amore le stelle non prevedano discussioni o brutti momenti, il vostro malumore renderà impossibile starvi vicino.

Coraggio, non può andare sempre male!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Saturno ti guarda favorevolmente, cara Vergine, ed inizi a sentire la sua influenze benefica in tutto quello che fai.

In amore sei di nuovo il protagonista, ti basta sbattere gli occhi per conquistare chiunque tu voglia.

Sul lavoro, invece, finalmente cominciano a diradarsi le nubi e sembra che tu possa cogliere al volo una buona opportunità.

Forse le proposte lavorative si concretizzeranno proprio oggi oppure dovrai aspettare ancora qualche giorno: sii pronto e consapevole di quello che vuoi!

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

La Bilancia, oggi, può aspettarsi una giornata tranquilla preludio di un periodo molto più fortunato.

Ultimamente vi siete messi a disposizione di qualcuno che, ancora oggi, vi chiederà un ultimo aiuto: se ve la sentite, fate pure un ultimo favore ma imparate a mettere al primo posto le vostre necessità.

In amore siete confusi, passate da una situazione all’altra senza sapere qual è quella che vi interessa davvero.

Cercate di ritagliarvi più tempo per voi!

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Giornata a metà per lo Scorpione che cerca di compensare sul lavoro tutto quello che non funziona a casa.

Forse è colpa del partner oppure della tua suscettibilità, in ogni caso oggi in amore non aspettarti frasi sdolcinate od una giornata romantica.

Le cose miglioreranno a breve ma oggi non è il giorno giusto per intraprendere discussioni.

Sul lavoro, fortunatamente, procedi spedito: riesci a fare (quasi) tutto da solo ed hai bisogno di confrontarti con gli altri solo per delle piccolezze.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo di oggi 16 Dicembre Sagittario

Questo è un periodo decisamente negativo per il Sagittario: purtroppo, infatti, le stelle non hanno ancora terminato le sfida da proporvi e sembra che, per voi, non siano ancora terminati gli ostacoli.

Sul fronte lavorativo, infatti, dopo tanti momenti che vi hanno fatto ben sperare subite ora una brusca battuta d’arresto. Dovrete impegnarvi per riuscire a mantenere alta l’attenzione sul vostro progetto!

In amore ci sono ancora problemi, sia per chi è in coppia che per chi è alla ricerca di qualcuno: oggi meglio dimenticarsi dei sentimenti.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Un’altra giornata tranquilla per il Capricorno che si trova diviso tra due situazioni decisamente complementari.

Da un lato il lavoro dove la vostra competitività vi espone al rischio di brutte figure o reazioni incontrollabili, dall’altro l’amore che procede tranquillamente.

Oggi dovete semplicemente cercare di mantenere un equilibrio fra questi due fronti, imparando, magari, a diminuire l’aggressività che vi contraddistingue sul fronte lavorativo.

Bene la salute.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

L’affacciarsi di Saturno sul tuo cielo ti rende leggermente nervoso e poco tollerante nei confronti degli altri.

Oggi ti capiterà di rispondere male o di essere sorpreso dalla violenza delle tue reazioni: caro Acquario, cerca di non esagerare con i toni!

Sul lavoro, proprio Saturno potrebbe darti qualche problema economico: valuta attentamente le tue spese.

Oggi potrebbe essere un buon giorno per fare un piano per il futuro: domani andrà meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 16 Dicembre Pesci

Una giornata positiva per i Pesci anche se, purtroppo, qualche piccola nota negativa c’è.

State spendendo troppo, forse a causa delle feste natalizie oppure in rapporto a quanto state guadagnando in questo periodo.

Meglio stare attenti ed evitare di scialacquare i soldi!

In amore, fortunatamente, tutto procede bene, meglio del solito.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Anche oggi siamo arrivati alla fine dell’oroscopo: non scordatevi di controllare le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 16 Dicembre 2020!