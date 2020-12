Fastweb lancia NeXXt, la nuova tecnologia che sfrutta il 5g per portare la fibra dove non arriva. I dettagli e i comuni raggiunti

Grossa novità per velocizzare la connessione di migliaia di italiani. Non è un mistero infatti che il nostro paese abbia ancora molte carenze in questo senso: tantissimi comuni ancora non sono coperti dalla fibra e la velocità di download e upload è quasi insostenibile.

Da oggi però, oltre alle classiche connessioni che sfruttano i cavi sottotraccia, sarà possibile utilizzare la connessione FWA (fixed wireless access) di Fastweb per navigare fino a 1 GB al secondo in download.

In poche parole, si sfrutteranno le antenne dei cellulari più moderne, quelle connesse in 5G, per portare la fibra nelle città che al momento ne sono sprovviste. Il collegamento via cellulare infatti è decisamente meno stabile e più soggetto a perdita di pacchetti, ma per chi è ancora obbligato ad utilizzare una ADSL a 7 mega sicuramente si tratta di un’ottima soluzione.

Fastweb Nexxt già disponibile in 50 città. Ecco quali sono

La nuova offerta di Fastweb ha un costo identico a quello proposto per la connessione classica FTTH (fibra), ovvero 29.95 euro al mese. E’ possibile verificare la copertura e attivare l’offerta direttamente QUI.

I primi due mesi sono gratis e l’utente potrà verificare la qualità del servizio e verificare se continuare. Non ci sono vincoli contrattuali di alcun tipo, e nemmeno limiti di traffico.

Per quanto riguarda l’installazione, il tecnico dovrà semplicemente posizionare un’antenna 5G sul balcone e fornirvi il modem.

Al momento sono già 50 le città raggiunte, ma entro fine 2021 saranno almeno 500 ed entro il 2024 più di 2000. Ecco una lista dei comuni dove l’offerta è già attiva:

Abruzzo: Avezzano, Francavilla al Mare, L’Aquila

Calabria: Crotone, Gioia Tauro, Reggio di Calabria, Rende, Vibo Valentia

Campania: Avellino, Aversa, Casavatore, Eboli, Marcianise, Nocera Inferiore, Ottaviano

Lazio: Anzio, Fiumicino, Ladispoli, Terracina, Velletri

Liguria: Chiavari, Sanremo

Lombardia: Codogno, Cologno al Serio, Crema, Lonato del Garda, Melzo, Morbegno, Ranica, Treviglio, Uboldo

Marche: Jesi, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto

Piemonte: Carignano, Galliate, Ivrea, Novi Ligure, Romentino, San Mauro Torinese, Tortona, Verbania, Vinovo

Puglia: Adelfia, Apricena, Casamassima, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Galatina, Grottaglie, Lecce, Locorotondo, Massafra, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Nardò, Noicattaro, Surbo, Triggiano

Sardegna: Olbia, Sestu

Sicilia: Acireale, Avola, Canicattì, Castelvetrano, Catania, Marsala, Milazzo, Motta Sant’Anastasia, Pachino, Partinico, Ragusa, Riposto

Toscana: Cascina

Umbria: Magione

Veneto: Belluno

Le città che presto avranno l’offerta disponibile

Se per caso la vostra città non è presente nella lista in cima, ecco gli altri comuni per i quali è prevista l’attivazione in breve tempo.

Abruzzo: San Giovanni Teatino, Sulmona, Teramo

Campania: Battipaglia, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castel Volturno, Pomigliano d’Arco, Sarno

Lazio: Ardea, Frascati, Frosinone, Nettuno, Priverno

Lombardia: Caravaggio, Dalmine, Gussago, Muggiò, Ospitaletto, Senago

Puglia: Bitetto, Casarano, Cassano delle Murge, Conversano, Copertino, Galatone, Laterza, Manduria, Mesagne, Mottola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Torremaggiore

Sicilia: Castellammare del Golfo, Comiso, Gravina di Catania, Lentini, Mazara del Vallo, Paternò, Pedara, San Giovanni la Punta, Siracusa

Toscana: Montecatini-Terme, Pistoia, Signa

Umbria: Città di Castello

Veneto: Adria, Campodarsego, Dueville, Montecchio Maggiore, San Biagio di Callalta, Vigonza, Villafranca di Verona