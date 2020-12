GTA online si aggiorna con l’ultimo colpo “The Cayo Perico Heist” che vi vedrà catapultati su un’isola tropicale per la rapina dell’anno

GTA online si aggiorna di nuovo e propone ai suoi fans una nuova, splendida avventura in una villa lussuosa su un’isola paradisiaca. Si tratta del nuovo colpo disponibile da oggi su tutte le piattaforme chiamato “Cayo Perico Heist” in cui sarete chiamati ad affrontare la più grande rapina mai vista nel mondo dei videogames.

Gli sviluppatori della Rockstar si sono di nuovo superati andando a creare un contenuto di livello addirittura superiore a quello precedente, che riguardava il colpo al Casinò Diamond.

Il gioco, nonostante sia stato lanciato nel 2013 per le vecchie consolle come PS3 e Xbox 360, ha saputo rinnovarsi e mantenere standard elevatissimi, con una community in continua crescita. Il videogame è pronto al doppio salto di generazione, visto che a partire dal prossimo anno sarà disponibile gratuitamente anche per PS5 e Xbox Serie S/X.

GTA Online, i dettagli del nuovo colpo a Cayo Perico

Entrando nel dettaglio del nuovo colpo, “The Cayo Perico Heist” introduce una grande novità richiesta a gran voce dai fans: sarà possibile, infatti, giocare l’intera campagna sia in solitaria che in compagnia.

Questo significa che sia le missioni di preparazione che il grande finale potranno essere svolti in prima persona, senza l’ausilio di compagni impreparati o cheaters vari. Certo, qualora abbiate già formato un team in precedenza per affrontare gli altri colpi, vi consigliamo comunque di tentare la fortuna in compagnia.

Per quanto riguarda la storia, evitando spoiler di qualsiasi tipo vi diciamo che i due protagonisti saranno Miguel Madrazo, figlio di Martin e desideroso di farsi notare nella sua famiglia criminale, ed un certo boss della droga noto come “El Rubio”. L’obiettivo finale sarà proprio quello di ripulire la villa di “El Rubio”, infiltrandovi come finti deejay.

Naturalmente potrete immergervi nella storia secondaria e dedicare tutto il tempo che volete all’esplorazione di Cayo Perico, che sarà accessibile solo durante il colpo. Occhio però a non insospettire troppo le guardie di “El Rubio” o la rapina diventerà davvero complicata.

Come sempre, con ogni aggiornamento saranno introdotti anche veicoli nuovi da poter comprare ed usare anche al di fuori delle missioni. Vi consigliamo di provare il possente Kosatka, vecchio sottomarino sovietico capace di eludere i radar.

E allora che aspettate: correte ad aggiornare il gioco, radunate la vostra squadra di rapinatori e tentate di mettere le mani su questo succoso bottino!