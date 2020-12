Tutti i programmi tv di oggi 16 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Oggi è mercoledì 16 dicembre ed in questi giorni stiamo affrontando quelle che sono le giornate più corte a causa del solstizio d’inverno.

Fuori è buio e le temperature cominciano ad essere decisamente basse. Inoltre, vista la pandemia da coronavirus che non accenna ad attenuarsi e in attesa del vaccino, bisognerà ancora farsi forza e restare a casa il maggior tempo possibile.

Una delle poche cose che possiamo fare in questi giorni “bui” è quella di rilassarci un po’ davanti alla tv, vedere il nostro programma preferito magari in compagnia di chi ci vuole più bene.

Una tisana calda, o anche una birra o un bicchiere di vino. Poi basta solo scegliere tra intrattenimento, cinema o sport. Come sempre vi proponiamo una selezione dei migliori programmi tv della serata in modo che possiate avere un’idea chiara di quello che c’è stasera sui canali del digitale terrestre e sul satellite o in streaming.

Programmi tv 16 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Su Ra1 stasera torna Alberto Angela con i suoi documentari. La scorsa settimana lo abbiamo ascoltato mentre ci raccontava la storia e le curiosità di Pompei. Oggi invece ci parlerà della Sicilia nella puntata dedicata al “Gattopardo”.

Sempre sulla Rai stasera è in programma su “Chi l’ha visto?”, la storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti.

Su LA7 alle 21:15 c’è spazio per i documentari con “Atlantide”, mentre se preferite un programma di attualità su Rete4 c’è “Stasera Italia” con gli approfondimenti della redazione del TG4.

Film in tv oggi: Fallen in prima tv

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera ce n’è davvero per tutti i gusti. Vi segnaliamo in prima visione il su Italia 1 il film romantico/fantastico “Fallen”. Ricordiamo inoltre che su Canale 5 va in onda la miniserie “Il silenzio dell’acqua 2“, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per chi ama il calcio, stasera è in programma il turno infrasettimanale valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ci saranno ben 8 partite tra pomeriggio e sera. Ve le elenchiamo qui sotto con orario e programmazione tv.

18.30 Juventus-Atalanta SKY

20.45 Fiorentina-Sassuolo SKY

20.45 Genoa-Milan DAZN

20.45 Verona-Sampdoria DAZN

20.45 Inter-Napoli SKY

20.45 Parma-Cagliari SKY

20.45 Spezia-Bologna SKY