In questi minuti anche Telegram è andato in down. La popolare applicazione sembra aver perso completamente le sue funzionalità: i dettagli.

Se hai un account Telegram che, come molti, usi una volta ogni tanto forse ancora non te ne sei accorto. Eppure in questi minuti, la comunità di internet è in rivoluzione: Telegram ha smesso di funzionare. Ecco tutti i dettagli che conosciamo al momento sullo stop dell’applicazione di messaggistica istantanea che fa concorrenza a Whatsapp.

Telegram down: l’applicazione ha smesso di funzionare, ecco il perché

Da qualche minuto sembra essere impossibile mandare o ricevere messaggi tramite la nota applicazione “Telegram“.

Gli utenti riscontrano difficoltà da tutte le parti del mondo ed il guasto sembra essere generalizzato.

Per ora il team della popolare applicazione non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione mentre, sugli altri social, è già iniziata la gara al tweet più divertente.

Per ora sembra impossibile aprire le chat, inviare messaggi di qualsiasi tipo (multimediali o meno).

Secondo il sito DownDetector, dalle 14.00 ci sono state più di 9.000 interruzioni dei servizi proposti da Telegram.

Il 92% degli utenti riscontra l’impossibilità di connettersi al server mentre il 7% non riesce ad accedere.

Di certo Telegram non è in cattiva compagnia: solo ieri Google aveva smesso di funzionare e molti utenti avevano ricevuto messaggi decisamente strani.

Forse si trattava di un hacker che ha fatto uno scherzo agli studenti oppure semplicemente di un disservizio.

In ogni caso Google ha risolto il problema in neanche mezz’ora.

Per ora, anche gli utenti che usano Telegram stanno aspettando la risoluzione del problema.

Di certo, Telegram ha un valente rivale contro il quale combattere: Whatsapp è un’applicazione che ha una storia e funzionalità nascoste decisamente difficili da battere!

Di certo questa “caduta” di stile (e di server) non aiuterà Telegram nella lotta alla supremazia per la messaggistica istantanea.

Nel frattempo, l’ironia sui social si è già scatenata.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.

Twitter così mentre vede tutte le altre app andare in tilt #telegramdown pic.twitter.com/wZERsFdhQm — Ry_L🥀 (@Roby__L) December 16, 2020

La curva degli accessi a twitter durante il #telegramdown pic.twitter.com/pnMCuxGpNR — Jennifer (@negri_jenny) December 16, 2020